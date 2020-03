Trump zabranio sva putovanja iz Evrope u SAD

Američki predsjednik Donald Trump je na 30 dana obustavio sva putovanja iz Europe u SAD kako bi se spriječilo širenje koronavirusa u SAD-u.

Zabrana će se primjenjivati od petka u ponoć po američkom vremenu.



“Da novi zaraženi ne bi ušli u našu zemlju, obustavit ćemo sva putovanja iz Europe u SAD u idućih 30 dana”, rekao je Trump u srijedu navečer u televizijskom obraćanju u Bijeloj kući. Poručio je i da se ograničenja putovanja ne odnose na Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je do sada potvrđeno 460 slučajeva oboljelih od koronavirusa.



Bijela kuća je nakon Trumpova govora precizirala da se zabrana odnosi na sve države članice Schengenske zone. To znači da je Irska isključena iz te zabrane jer nije jedna od 26 zemalja Schengenske zone, kao ni Bugarska, Hrvatska i Rumunjska, prenosi Hina.



Trump je poručio i da prati situaciju u Kini i Južnoj Koreji u kojima epidemija, čini se, jenjava, te će razmotriti ublažavanje restrikcija na putovanja prema tim državama.



U SAD-u je potvrđeno 1135 oboljelih od koronavirusa, a umrlo je 38 osoba.



Trump je najavio i planove za osiguravanje milijardi dolara pozajmica malim poduzećima kako bi se zaustavio učinak koronavirusa na američko gospodarstvo. Pozvao je i Kongres da donese velike mjere poreznih olakšica kao dio “agresivnog i sveobuhvatnog napora” za borbu protiv tog virusa.



“Usmjeravamo svu snagu savezne vlade i privatnog sektora kako bismo zaštitili američki narod”, rekao je Trump.

Tekst se nastavlja ispod oglasa



Obustavljeni turistički obilasci američkog Kongresa



Američki kongres do kraja ožujka obustavio je turističke obilaske kako bi se spriječilo širenje koronavirusa od kojeg je u SAD-u oboljelo više od 1100 ljudi, a njih 125.000 diljem svijeta, piše portal Politico.



Politico je izvijestio da će turistički obilasci biti obustavljeni do kraja ožujka. Predsjednica američkog Zastupničkog doma Nancy Pelosi obavijestila je zastupnike o toj odluci na sastanku u srijedu poslijepodne.



Svake godine oko tri milijuna ljudi posjeti američki Kongres.

Autor: Vijesti.ba