Trump se prvi put obratio javnosti nakon poraza

Dosadašnji američki predsjednik Donald Trump, gotovo odsutan iz svih javnih događanja nakon predsjedničkih izbora čije rezultate osporava, večeras je govorio iz Bijele kuće o koronavirusu i strategiji cijepljenja.

To mu je bilo prvo obraćanje javnosti nakon poraza od Joea Bidena, prenosi Index.hr.

Odmah na početku spomenuo je svoju administraciju.

“Ekonomija se oporavlja, berze se podižu, brojevi su odlični, smanjili smo nezaposlenost.. Ova administracija neće ići u lockdown, šta god da se dogodi u budućnosti. Ko zna koja će to administracija biti, valjda će vrijeme pokazati, ali mogu vam reći da ova administracija neće ići u lockdown. On samo stvara nove probleme”, naglasio je Trump.

Cjepivo još ne ide u New York, objasnio je zašto

Govorio je i o cjepivu i hvalio svoju administraciju. Osvrnuo se i na Pfizerovu najavu o cjepivu koje je pokazalo 90% učinkovitosti.

“Cjepivo će biti besplatno za sve, dali smo mnogo novca kako bi došli do cjepiva. Inače istraživanja traju 8 do 12 godina, a mi ćemo do cjepiva doći u manje od godinu dana. To je pet puta brže nego najbrže dobiveno cjepivo ikada. Da je bila druga administracija, to bi trajalo više godina. Tri druga cjepiva su u ispitivanju i ona će biti masovno proizvedena i cjepivo će biti distribuirano zdravstvenim radnicima i rizičnim grupama u roku od nekoliko sedmica”, rekao je Trump.

“Imamo puno slučajeva zaraze, ali to je zato što puno testiramo, mnogo više od drugih. Imamo odlične i brze testove. Svaki Amerikanac koji je trebao respirator dobio je, nema jedne osobe ove zemlje koja ga je trebala, a nije dobila, proizvodimo ih dovoljno”, poručio je.

Kazao je da savezna vlada neće isporučiti moguće cjepivo protiv koronavirusa sve dok guverner New Yorka Andrew Cuomo ne obavijesti administraciju da je spreman na to.

“Dakle, nećemo ga dostavljati u New York dok za to nemamo odobrenje i boli me kad to kažem. Ovo je vrlo uspješno, nevjerojatno cjepivo od 90% i više, ali guverner Cuomo će nas morati obavijestiti kad bude spreman za to”, dodao je.

Evo što je rekao o koronavirusu.

“Razumijemo bolest. To je komplicirana bolest, ali je vrlo dobro razumijemo. Molimo sve Amerikance da ostanu na oprezu, pogotovo jer vrijeme postaje hladnije i teže je izlaziti van i okupljati se vani”, kazao je još uvijek aktualni predsjednik SAD-a.

I dalje tvrdi da su izbori namješteni

Trump je tvitao da sutra namjerava otići na skup svojih pristaša u Washingtonu i podržati ih.

“Dušu grije pogled na tu ogromnu podršku, posebice ta spontana okupljanja koja niču širom zemlje, među kojima jedan veliki skup u subotu u Washingtonu. Mogao bih ih doći pozdraviti”, napisao je.

“Izbori su namješteni”, ponovio je.

Prije gotovo sedam dana američki su mediji proglasili Bidenovu pobjedu, ali Trump je i dalje ne želi priznati.

