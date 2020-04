Trump predlaže ubrizgavanje dezificijensa u organizam

Predsjednik SAD-a, Donald Trump, ponovno je zaprepastio medicinsku zajednicu posljednjim komentarima o lijeku za koronavirus. Njegove komentare stručnjaci su nazvali neodgovornima i opasnima.

Naime, Trump je na dnevnoj presici o koronavirusu sugerirao kako bi ubrizgavanje dezinfekcijskog sredstva poput izopropilnog alkohola u tijelo moglo ubiti koronavirus, a predložio je i zračenje tijela bolesnika od koronavirusa UV-zrakama.



Predložio ubrizgavanje u pluća



“Ja sam onda rekao što bi se moglo dogoditi ako dovedemo zraku unutar tijela, što se može napraviti kroz kožu ili na neki drugi način pa ste rekli da ćete i to testirati. Onda sam vidio dezinfekcijska sredstva koja unište virus u minuti, postoji li način da napravimo tako nešto, kroz injekciju ili čišćenje? Da sredstvo uđe nekako u pluća. To bi bilo zanimljivo provjeriti.”



Potom je upitao Dr. Birx o tome je li čula za tretman liječenja koronavirusa vrućinom i zrakama?



“Ne kao tretman. Mislim, temperatura je dobra stvar, pomaže tijelu da odgovori na bolest, ali nisam još vidjela tretman pomoću vrućine ili zračenja”, završila je Birx dok joj je Trump odgovorio da bi bilo jako dobro kada bi se tako nešto provjerilo.



Doktori šokirani



Medicinski stručnjaci diljem SAD-a ostali su šokirani Trumpovom sugestijom. Među njima je i pulmolog Dr. Vin Gupta koji je za NBC rekao:



“Sama ideja o ubrizgavanju bilo kakvog proizvoda za čišćenje u tijelo je opasna i neodgovorna. To je poznata metoda koju ljudi koriste kada se žele ubiti”, napomenuo je.



Kashif Mahmood, doktor iz Charlestona u West Virginiji, na Twitteru je napisao:



“Kao doktor ne mogu preporučiti ubrizgavanje dezinfekcijskog sredstva u pluća ili korištenje UV-zraka za liječenje koronavirusa. Ne slušajte Trumpove medicinske savjete.”



John Balmes, još jedan pulmolog iz San Francisca, upozorio je da udisanje para iz sredstva kao što je izbjeljivač može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.



“Samo udisanje takvih para je nešto najgore za vaša pluća. Dišni put i pluća nisu namijenjena za ubrizgavanje bilo kakvog dezinfekcijskog sredstva. Čak ni mala količina izopropilnog alkohola nije sigurna. Takav ideja liječenja nije normalna”, napomenuo je Balmes za Bloomberg News.

