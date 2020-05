Trump potpisao uredbu kojom će ograničiti zaštitu društvenih mreža

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u četvrtak uredbu kojom želi ograničiti zaštitu društvenih mreža i slobodu koju imaju u moderiranju svojih sadržaja.

“Ovdje smo kako bismo branili slobodu govora od jedne od najgorih opasnosti”, istaknuo je Trump u Ovalnom uredu potpisujući dokument koji će najvjerojatnije biti početak duge pravosudne bitke.



Stanar Bijele kuće je napose optužio Twitter da donosi “uredničke odluke” i bavi se “političkim aktivizmom” u izboru poruka za koje odluči da ih treba provjeriti. “Imaju nekontroliranu moć da cenzuriraju, uređuju, skrivaju i mijenjaju sve oblike komunikacije između pojedinaca i široke publike”, ocijenio je spomenuvši velike tvrtke u Silicijskoj dolini. “Ne možemo dopustiti da se to nastavi, to je veoma nepravedno”, upozorio je, prenosi Hina.



Po Trumpovim riječima, ova uredba zahtijeva nove propise kako društvene mreže koje provode “cenzuru” ne bi mogle “sačuvati svoju pravnu zaštitu”. Tekst smjera na glasoviti 230. članak Zakona o normama komuniciranja.



Potonji osigurava Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Googleu zaštitu od sudskog progona zbog sadržaja koje objavi treća strana i daje im slobodu da po vlastitoj procjeni interveniraju na platformama.



Američki predsjednik je zaprijetio da će donijeti regulativu koja se odnosi na društvene mreže pošto je njegova omiljena platforma Twitter ovaj tjedan prvi put uz njegov ‘tvit’ objavila i upozorenje da treba provjeriti činjenice iz njegove navedene tvrdnje koje, misle mnogi, nisu bile istinite.



U srijedu kasno navečer osnivač Twittera Jack Dorsey neizravno je odgovorio predsjedniku rekavši da će tvrtka i ubuduće upozoravati na “netočne ili sporne informacije o izborima”, navodeći pritom da ih to “ne čini arbitrima istine”, već da je namjera ukazati na spornu informaciju kako bi ljudi mogli sami prosuditi.



Trump je optužio društvene mreže za pristranost i kazao da “republikanci osjećaju da platforme društvenih medija u potpunosti guše konzervativne glasove. Donijet ćemo snažnu regulativu ili ih zatvoriti prije nego to budemo dopustili”, napisao je Trump na Twitteru.



Kasno u srijedu tajnica za medije Bijele kuće Kayleigh McEnany najavila je da će Trump potpisati izvršnu uredbu “koja se odnosi na društvene medije”, ne otkrivajući zapravo o čemu je riječ. Zasad je nejasno što Trump zapravo kani napraviti i ima li uopće predsjednik izvršne ovlasti da uvodi regulaciju u tvrtke po postojećim zakonima.

Autor: Hina