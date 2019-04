Trump o kandidaturi Bidena: Dobrodošao u utrku, Uspavani Joe

Nakon zvanične objave kandidature Joea Bidena za predsjednika SAD-a, aktuelni američki lider Donald Trump je upozorio bivšeg potpredsjednika, poručujući da će biti “prljavo”.

“Dobrodošao u utrku, Uspavani Joe”, napisao je Trump na svom Twitter profilu.

“Samo se nadam da ćeš imati dovoljno inteligencije, u što se dugo sumnja, da provedeš uspješnu kampanju za predizbore. Bit će prljavo – nosit ćeš se s ljudima koji istinski imaju neke veoma bolesne ideje. Ali, ako uspiješ, vidimo se na startnoj liniji!”, poručio je Trump u svom poznatom stilu.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty – you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

Biden, bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD), u četvrtak je zvanično najavio da će učestvovati u utrci za kandidata Demokratske partije za predsjedničke izbore koji će se u toj zemlji održati naredne godine.

Američki mediji ranije su izvještavali o mogućoj Bidenovoj kandidaturi, a sada javljaju da će se u predizbornoj kampanji predstavljati kao jedini kandidat koji je sposoban i ima kapacitete da ujedini Demokratsku partiju u borbi protiv republikanskog kandidata i aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa.

Prema rezultatima ankete koje je objavio Univerzitet u Monmouthu, Biden vodi u utrci za predsjedničkog kandidata iz Demokratske partije s 27 posto podrške birača. Iza njega je s 20 posto podrške birača senator iz Vermounta Bernie Sanders.

Predsjednički, 59. po redu izbori u SAD-u održat će se 3. novembra naredne godine. Unutar Demokratske partije za kandidaturu će se boriti više od 20 potencijalnih kandidata, dok aktuelni američki predsjdnik Trump slovi za velikog favorita za predsjedničkog kandidata ispred Republikanske partije.

Autor: AA