Trump: Naredne sedmice i službena objava potpunog poraza ISIL-a

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje službenu objavu već sljedeće sedmice kako je koalicija koja se bori protiv Islamske države (IS) preuzela sve teritorije koje je prethodno držala ta ekstremistička grupa.



-Njihova zemlja je nestala. To je veliki faktor – njihova zemlja je nestala. Vojska SAD-a, naši koalicioni partneri i Sirijske demokratske snage oslobodili su doslovno čitavu teritoriju koju je prethodno zauzeo IS u Siriji i Iraku- kazao je Trump u srijedu na sastanku u Washingtonu kojem su prisustvovali zvaničnici Koalicije u borbi protiv IS-a, prenosi Reuters.

-To će biti i formalno saopćeno, vjerovatno naredne sedmice, to da ćemo mi imati 100 posto kalifata i ja želim da sačekam to zvanično saopćenje – rekao je Trump u obraćanju ministrima vanjskih poslova i drugim visokim dužnosnicima iz 79 zemalja koje su radile zajedno sa Sjedinjenim Državama u borbi protiv militantne grupe u Siriji i Iraku.

Trumpova odluka o povlačenju američkih snaga iz Sirije potaknula je neke kritike republikanskih i demokratskih dužnosnika koji strahuju da bi Islamska država mogla povratiti snagu.

Vrhovni general američke vojske za tu regiju, Joseph Votel, izjavio je u utorak u Senatu da bi IS mogao oživjeti nakon povlačenja američkih snaga.

Američki državni sekretar Mike Pompeo ranije je uvjerio koalicijske partnere da povlačenje američkih vojnika iz Sirije nije “kraj američke borbe” i pozvao ih da pomognu trajno poraziti IS u Siriji i Iraku.

Sastanak u srijedu u State Departmentu bio je prvi skup visokih koalicijskih dužnosnik otkako je Trump najavio povlačenje američkih vojnika. Sudionici su bili ministri vanjskih poslova iz Turske, Francuske, Saudijske Arabije, Jordana, Maroka i Iraka.

Irački ministar vanjskih poslova Mohamed al-Hakim pozvao je zemlje da pomognu u otkrivanju “spavaonica” Islamske države u Iraku i obnovi stabilnosti, navodi Reuters.

Autor: Fena