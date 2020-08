Trump napustio konferenciju nakon što mu je postavljeno neugodno pitanje (VIDEO)

Američki predsjednik Donald Trump naglo je napustio jučerašnju konferenciju za novinare nakon što ga je novinarka upitala o njegovoj lažnoj izjavi o zdravstvenoj skrbi za veterane koju je već ponovio više od 150 puta.

Trump je na konferenciji ponovno izjavio kako je on bio taj koji je odobrio zdravstveni program za veterane.

“Pokušavali su to progurati decenijama i decenijama i decenijama. Ni jedan predsjednik to nije uspio srediti. Osim mene“, kazao je Trump.

Ali, istina je da je program Veterans Choice progurao bivši predsjednik Barack Obama koji ga je zakonski odobrio 2014, piše CNN.

Trump je zapravo potpisao zakon VA MISSION iz 2018. u kojem su prošireni kriteriji za prihvat u taj program. Umjesto da iznese pravi slijed događaja, Trump je opet naglasio kako je on jedini zaslužan za program Veterans Choice, navodeći kako ga drugi predsjednici nisu uspjeli progurati zadnjih “50 godina”.

“Zašto stalno tvrdite da ste vi odobrili program Veterans Choice?” upitala je američkog predsjednika dopisnica CBS Newsa Paula Reid.

Trump je pokušao ignorisati njeno pitanje i odgovoriti na upit drugog novinara, ali Reid je bila uporna.

“Rekli ste da ste odobrili Veterans Choice. On je odobren 2014. godine… Iznijeli ste lažnu izjavu”, nastavila je novinarka.

Trump je nakon toga zastao, a zatim odgovorio: “U redu. Puno hvala svima.” Potom je otišao s konferencije.

Trumpa do sada ni jedan novinar nije na ovaj način ispitivao o njegovim izjavama o programu Veterans Choice.

