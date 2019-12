Trump: Kim Jong Un ne želi da se upliće u predsjedničke izbore

Američki predsjednik Donald Trump smatra da lider Sjeverne Koreje Kim Jong Un ne želi da se upliće u predsjedničke izbore u SAD i da bi bio iznenađen ako bi Pjongjang postupio neprijateljski.

– Vidjećemo što se tiče Sjeverne Koreje – rekao je Trump novinarima nakon što je ambasador Sjeverne Koreje u UN poručio da denuklearizacija nije više tema razgovora sa SAD.

On je dodao da lider Sjeverne Koreje zna da predsjednički izbori u SAD predstoje naredne godine.

– Mislim da on ne želi da se upliće u to, ali vidjećemo. Naši odnosi su veoma dobri, ali naravno da postoji određeno neprijateljstvo, to je sasvim jasno – rekao je Trump.

Autor: RTRS