Trump bi mogao biti oslobođen optužbi već u petak

Izgledi da republikanci prihvate zahtjev demokrata i dopuste svjedoke na suđenju o opozivu Donala Trumpa u američkom Senatu izgledaju sve manji, čime raste mogućnost da predsjednik bude oslobođen optužbi već u petak.

Senatori su u srijedu postavljali pitanja Trumpovom odvjetničkom timu i demokratskim zastupnicima Zastupničkog doma koji su sudjelovali kao “tužitelji” na suđenju u postupku opoziva predsjednika.



Bijela kuća se usprotivila planiranom objavljivanju knjige bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona, koji je rekao da je predsjednik imao središnju ulogu u politički motiviranoj kampanji pritiska na Ukrajinu.



Američki republikanski senator John Barrasso, broj tri po rangu, rekao je kako je moguće da se suđenje završi u petak i da demokrati ne ostvare svoj cilj, a to je pozivanje svjedoka.



“Jasno se ide prema konačnoj odluci u petak. To će se glasanje održati u petak”, rekao je on iako je priznao da još nekoliko senatora želi poslušati odgovore na pitanja.



Upitan kada bi se u petak moglo održati glasanje kako bi se stavila točka na raspravu o pozivanju svjedoka i prešlo na donošenje odluke o Trumpu, Barrosso je odgovorio da će se vjerojatno održati u petak poslijepodne ili kasnije toga dana.



Drugi republikanski senatori predvidjeli su sličan ishod u razgovorima s novinarima tijekom pauza na suđenju u srijedu. Oni su rekli da dio njihovih kolega i dalje želi poslušati odgovore na svoja pitanja u četvrtak.



Demokratima su potrebna četiri glasa republikanskih senatora kako bi imali većinu za izglasavanje pozivanja svjedoka.



Očekuje se da će Senat osloboditi Trumpa, ali dopuštanje svjedoka poput Boltona moglo bi mu nanijeti političku štetu pred izbore 3. studenoga.



Trump je napao u srijedu Boltona na Twitteru, kazavši kako on prije nekoliko godina nije bio potvrđen za veleposlanika u Ujedinjenim narodima i da ga je “preklinjao” za funkciju za koju ne treba potvrda Senata.



Američki predsjednik je napisao i kako bi, da je slušao Boltona, “dosad već bili u šestom svjetskom ratu”.



Dodao je da je Bolton, koji je napustio svoju funkciju u Bijeloj kući u rujnu, “otišao i ODMAH napisao gnjusnu i neistinitu knjigu”.



“Sve povjerljiva nacionalna sigurnost. Tko bi to učinio?”, pitao je.



U pismu Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće poslanom Boltonovom odvjetniku Charlesu Cooperu, koje je vidio Reuters, navodi se da knjiga sadrži materijal koji se smatra “strogo povjerljivim” te da ne može biti objavljena u sadašnjem obliku.



Suprotstavljajući se Trumpovoj verziji događaja, Bolton je u još neobjavljenoj knjizi napisao da mu je predsjednik rekao kako želi zaustavljanje isplate 391 milijuna dolara vojne pomoći Ukrajini dok Kijev ne pokrene istrage o demokratima, uključujući bivšeg potpredsjednika Joea Bidena i njegovog sina Huntera koji je sjedio u upravi jedne ukrajinske energetske korporacije, prenosi Hina.



Boltonove tvrdnje poklapaju se s optužbama na kojima se temelji zahtjev za opozivom. Demokrati tvrde kako je Trump zloupotrijebio svoje ovlasti koristeći ta sredstva, koje je Kongres odobrio kako bi se Ukrajini pomoglo u borbi protiv proruskih separatista, kako bi napao svog političkog rivala.



Trump odbacuje tvrdnje da je to rekao. Tvrdi i kako je otpustio Boltona, dok on govori kako je dao ostavku.

