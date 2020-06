Tropska oluja pogodila Louisianu, kreće se prema Arkansasu i Missouriju

Očekuje se da će tropsska oluja Cristobal praćena obilnim kišama oslabiti tokom ponedjeljka, objavio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

Tropska oluja pogodila je u nedjelju obalu američke države Louisiane.



Cristobal je u nedjelju bio 35 km sjeverozapadno od New Orleansa, s vjetrovima od 75 km na sat, saopćila je meteorološka služba sa sjedištem u Miamiju.



Očekuje se da će oluja preći preko unutrašnjosti Louisiane do ponedjeljka ujutro, zatim preko Arkansasa i Missourija do utorka i u srijedu će stići u Kanadu, objavio je NHC, prenosi Reuters.

Autor: Fena