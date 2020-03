Trgovci zbog dizanja cijena kažnjeni sa 142 hiljade KM

Tržišni inspektori su zbog kršenja odluke Vlade FBiH o zamrzavanju cijena do sada izdali 65 prekršajnih naloga u iznosu od 142.450 KM, potvrdio je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

Rast troškova



Po prijavama građana tržišni inspektori su obavili 68 redovnih kontrola i 59 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima.

U 59 kontroliranih objekata nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona Gordana Bulić za „Avaz“ je kazala da je i prije nego što je Vlada FBiH donijela odluku o zamrzavanju cijena postojao zakonski razlog za zabranu poskupljenja.

– S terena smo imali dojave o značajnim poskupljenjima. Ipak, to je u većoj mjeri zaustavljeno donošenjem odluke Ministarstva trgovine FBiH. Sada nam se rijetko javljaju građani s takvim prijavama. Na terenu su primjetne malo više cijene, ali to se može opravdati rastom troškova transporta – pojasnila je Bulić.

Dodala je da su za pohvalu mjere koje su donesene u oba entiteta.

– I distributeri se u većini slučajeva pridržavaju odluke, iako smo svi svjesni da su troškovi postali veći – kazala je Bulić.

Kontakti s centrima

Prema njenim riječima, i pored prve, panične masovne kupovine hrane i higijenskih potrepština, s terena nisu stizale prijave o nestašici proizvoda.

– Kontaktiramo i trgovačke centre i nestašica nema. Brašna u trgovinama ima, ali se obično odmah u jutarnjim satima rasproda. Trgovci navode da je snabdijevanje usporeno, ali je stabilno – rekla je Bulić.

Bilo je i ucjenjivanja

– Imali smo dojave o problemu tzv. vezanih kupovina. Neki su trgovci uslovljavali kupce da moraju kod njih kupiti robu u određenom iznosu kako bi stekli pravo da uz to kupe i vreću brašna. To je bilo za vrijeme one prve panike, kada su ljudi masovno kupovali brašno, ulje i druge osnovne namirnice. Bilo je slučajeva da su im trgovci tražili da u radnji potroše po 100 KM – navela je Bulić.

Autor: Avaz.ba