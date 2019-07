Trenutak nepažnje umalo je koštao života ovog mališana: Hodao je iza majke, a onda je propao (VIDEO)

Užasavajuća scena zabilježena je u jednom ruskom gradu koja je umalo koštala života dijete koje je, hodajući iza majke, propalo u otvoreni šaht.

Dijete je propalo u šaht koji su samo nekoliko sekundi prije toga, otvorili radnici vodovoda i ostavili bez ikakvog upozorenja.

Nakon otvaranja, oni su se udaljili nekoliko metara. Međutim, majka i njeno dijete nisu vidjeli da su radovi u toku, pa je majka samo prošla pored šahta, dok je dijete upalo unutra, prenosi Avaz.BA.

Na sreću, mališan nije povrijeđen i zahvaljujući brzom reakcijom radnika i prisutnih ljudi, izvučen je na površinu samo sa ogrebotinama.

Surveillance camera catches the moment a child drops into an open sewer. The workers quickly return to pull the kid out without serious injury. pic.twitter.com/iGTXieKNWg