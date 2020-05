Trampa naljutila novinarka, prekinuo konferenciju: Postavite Kini to pitanje (VIDEO)

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naglo je prekinuo konferenciju za novinare nakon što je novinarki azijskog porijekla na postavljeno pitanje odgovorio da pita Kinu, javlja CNN.

Naime, Veijia Jiang, dopisnica CBS Newsa iz Bijele kuće, pitala je Trampa zašto trenutnu krizu vidi kao međunarodno takmičenje, kada je umrlo više od 80.000 Amerikanaca.

“Možda je to pitanje koje bi trebalo da postavite Kini”, odgovorio je Tramp novinarki koja je rođena u Kini, a u SAD je emigrirala sa dvije godine. “Ne pitajte mene, postavite Kini to pitanje, u redu?”, rekao je predsjednik SAD.

Tramp je pokušao da pređe na pitanja drugih novinara, ali Jiang se se umiješala i pitala zašto je taj odgovor uputio konkretno njoj.

“Ne kažem to nikom posebno, kažem to bilo kome ko postavlja gadno pitanje”, rekao je Tramp.

Potom je na red došao drugi novinar, koji je želio da postavi dva pitanja, ali je prethodno dopustio Jiang da odradi svoj posao i nije se odazvao na prvi Trampov poziv.

Međutim, kad se približio mikrofonu, Tramp je odbio da odgovori.

“Ali pokazali ste na mene, pozvali ste me da dođem”, rekao je novinar.

Tramp je to potvrdio, ali nije bio zadovoljan njegovom kasnom reakcijom.

“Niste odgovorili na poziv”, rekao je predsjednik SAD.

Novinar je odgovorio da je htio da dopusti koleginici da dovrši, a Tramp je nakon toga naprasno završio pres-konferenciju.

The final minute of Trump's news conference this evening pic.twitter.com/m6oGh1q9VF