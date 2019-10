Tramp zaprijetio: Ukoliko Turska pređe granicu uništiću im ekonomiju

Američki predsjednik Donald Tramp koji je ranije najavio povlačenje trupa iz Sirije, danas je zaprijetio turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu da će uništiti tursku ekonomiju ukoliko Turska na bilo koji način “pređe granicu”.

“Ako Turska učini nešto što, prema mom mišljenju, bude prekomereno, u potpunosti ću uništiti ekonomiju te zemlje. To sam učinio i ranije. Oni moraju, zajedno sa Evropom i svima, da nadgledaju uhvaćene borce Islamske države i njihove porodice. SAD je uradio mnogo više od očekivanog. Sada je vrijeme da drugi u regionu, pogotovo oni bogati, da štite svoju teritoriju”, napisao je Tramp na Tviteru.

Podsjetimo, predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da je vrijeme da njegova zemlja izađe iz besmislenih i beskrajnih ratova, nakon što je američka vojska navodno napustila nekoliko položaja na sjeveru Sirije uoči očekivane ofanzive Turske.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…