Tramp objavio video: Dva muškarca glasačke listiće pristigle poštom pakuje u crne torbe

Džo Bajden (Joe Biden) pobijedio je na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, njegov protivnik Donald Tramp (Trump) ne priznaje poraz.

Ponovo se oglasio na Twitteru gdje je objaio video na kojem se vidi kako dva muškarca glasačke listiće pristigle poštom pakuje u crne torbe. Tramp navodi da je to dokaz izborne prevare.

– Tražite glasačke listiće. Zar je do ovoga došla naša država? – napisao je Tramp.

Na videu su prikazani muškarci koji nisu u uniformi, a koji iz poštanskih sanduka vade pisma u kojima su glasački listići i pakuju ih u crne torbe. Ipak, na automobilima su vidljive sužbene oznake.

You are looking at BALLOTS! Is this what our Country has come to? pic.twitter.com/cI2ZTItqUi