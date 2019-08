Tramp: Obećavam, ovo neću uraditi Grenlandu

Ideja kupovine Grenlanda ponovo je u fokusu pažnje američkog predsjednika Donalda Trampa koji se, ovog puta, našalio na tu temu.

Naime, Tramp je na svom Tviter nalogu objavio fotografiju kako Grenland neće izgledati ako bude prodat SAD. Riječ je o montiranoj fotografiji malog, tipičnog sela Grenlanda sa drvenim kućama iza kojih se uzdiže ogromna Trampova kula.

“Obećavam da ovo neću uraditi Grenlandu”, napisao je Tramp.

Tramp je prije dva dana, komentarišući ideju o kupovini Grenlanda od Danske, rekao da to nije prioritet njegove administracije, ali da je “strateški interesantno”.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA