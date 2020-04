Tramp: Kina je “broj jedan”, po broju umrlih, a ne mi

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je sinoć, obraćajući se u Bijeloj kući, najavio kako će SAD početi s popuštanjem mjera. Teksas i Vermont će određenim privrednim subjektima dozvoliti rad već naredne sedmice. Istovremeno će i Montana početi s ublažavanjem mjera, dok su Ohajo i Sjeverna Dakota najavili otvaranje preduzeća od 1. maja.

– Nastavljamo viđati brojne pozitivne znakove da je prošao vrhunac epidemiološke krize – rekao je Trump.

Ponovo je optužio Kinu da lažira podatke, te naveo kako oni imaju mnogo više žrtava koronavirusa od Amerike.

– Kažu da smo mi na prvom mjestu (po stopi mortaliteta), ali to nije istina. Kina je “broj jedan” a ne mi. Razlika nije mala, čak im nismo ni blizu! Samo da to znate. Ja znam. Oni znaju. Ali ništa ne žele reći. Zašto? To ćete vi morati objasniti svijetu. Jednog dana ću i ja objasniti – rekao je Tramp.

Američki predsjednik je potom upitan vjeruje li u teoriju da je virus stvoren u laboratoriju u Vuhanu.

– Oni (Kina) kažu da istražuju tu mogućnost, pa ćemo vidjeti što će od svega toga biti. Međutim, istražujemo i mi – rekao je Tramp.

Inače Tramp je jučer razgovarao s južnokorejskim predsjednikom Mun Džae-inom, a dvojica zvaničnika su dogovorili da će nastaviti zajedničku borbu protiv koronavirusa i potvrdili da će se zalagati za humanitarnu pomoć Sjevernoj Koreji kako bi mogla uspješno da se suprotstavi pandemiji.

U telefonskom razgovoru koji je trajao više od pola sata, Tramp je rekao da je način na koji se Južna Koreja bori protiv pandemije “nabolji model” i čestitao Munu i njegovoj partiji pobjedu na izborima.

Uprkos tome što se situacija sa pandemijom stišava, dodao je Mun, vlada još razmatra da li da ublaži mjere socijalnog distanciranja.

Tramp je zahvalio južnokorejskom kolegi na pošiljci testova za ispitivanje koronavirusa a dvojica državnika složila su se da će nastaviti zajedno raditi na savladavanju pandemije i nakon toga na obnavljanju globalnog ekonomskog rasta.

Autor: Avaz.ba