Tramp izričit: Iran nikad neće imati nuklearno oružje!

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) još jednom je ponovio da Iran nikada neće imati nuklearno oružje.

On je to napisao na Twitteru, a ono što je primjetno jeste da je svaku riječ napisao velikim slovima.

– IRAN NIKAD NEĆE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE – napisao je Tramp.

Ova reakcija Trampa stiže nakon što je iranska državna televizija objavila da će se Iran još više udaljiti od nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.

Navedeno je da administracija predsjednika Irana Hasana Rohanija neće poštovati nikakve limite postavljene u sporazumu na broj centrifuga koje može koristiti za obogaćivanje uranija.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!