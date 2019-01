Tragedija u Ribniku: Pijan zaspao u šumi, vukovi rastrgli smrznuto tijelo

Mještani Crkvenog i ostalih sela u Ribniku u nevjerici prepričavaju kakva je strašna smrt zadesila njihovog komšiju Vasu Vukovića (62) čije su tijelo poslije smrti rastrgle divlje životinje, saznaje Srpskainfo.

Prema njihovim saznanjima, Vuković je umro od smrzavanja u šumi u blizini sela Crkveno, a njegovo tijelo slučajno je pronađeno 10. januara. U Policijskoj upravi Mrkonjić Grad je potvrđeno, navodeći inicijale, da su pronašli tijelo Vukovića.

“Na lice mjesta izašla je policija koja je obavila uviđaj. Uviđaju je prisustvovao i mrtvozornik, koji je konstatovao da je smrt nastupila od smrzavanja i da nema elemenata krivičnog djela”, kažu u policiji.

Kako se nezvanično doznaje, Vukovićevo tijelo slučajno je našao jedan prolaznik koji je o tome obavijestio policiju. “Najvjerovatnije da je krenuo kući, da je bio pijan i umoran i da je sjeo u šumi da malo odmori. Od hladnoće i alkohola je vjerovatno zaspao i tako se smrzao. Vukovi i druge životinje su namirisale tijelo i iskopale ga iz snijega”, rekao je izvor blizak istrazi.

Prema njegovim riječima oko tijela je nađeno dosta tragova divljih životinja, a na tijelu je bilo više ujeda. Ističe da je Vuković bio mrtav nekoliko dana prije pronalaska. Mještani Crkvenog i sela u blizini pričaju da je Vaso vjerovatno umro na putu prema svojoj kući.

“On je živio u selu Crkveno. To je malo selo gdje trenutno ne živi više od pet domaćinstava. Vaso se nikada nije ženio, a nema ni porodicu. Skoro svaki dan je bio pijan, a u zadnje vrijeme mu je bilo narušeno i psihičko zdravlje”, rekao je jedan od mještana.

I drugi mještani sa kojim je razgovarala ekipa redakcije Srpskainfo iz okolnih sela isto kažu za Vasu.

“Taj nesretnik je živio sam, pa niko nije ni prijavio da ga nema. Nije ni bilo potrage za njim”, kaže jedna od mještanki. “Mjesto gde je nađeno tijelo je divljina i rijetko ko tuda prolazi. Ako neko ide tuda to su samo mještani Crkvenog, ali i oni se rijetko odlučuju na taj put. Po selu sam čula da se priča da su vukovi našli tijelo i da su ga iskopali iz snijega. To me ne čudi, jer u toj šumi ih ima baš dosta.”

