Tragedija u Beogradu: Supružnici skočili u smrt na dan kad im se ubio sin

Bračni par u beogradskom naselju Borči koji se jučer ubio skokom sa zgrade, izvršio je samoubistvo na identičan način kao i njihov sin. Kako se saznaje nešto ranije njihova rođaka je pozvala policiju i rekla im da ga je D. Nikolić pozvao i obavijestio da će on i V. Nikolić izvršiti samoubistvo.

Policija je odmah otišla na adresu na kojoj su Nikolići bili prijavljeni, ali tamo nikoga nije zatekla, već samo ključeve od stana u sandučetu, prenosi Telegraf.rs.

-Uplakana rođaka pozvala je policiju i prenijela im da joj je D. Nikolić rekao da je ovo posljednji njegov poziv i da se nikada više neće vidjeti. Nekoliko policijskih automobila brzo je pristiglo u samo srce Borče, ali su D. i V. Nikolić već ležali u snijegu. Mrtvi – navodi osoba upoznata sa slučajem.

Jedna žena je baš u tom trenutku bila ispred zgrade sa malim djetetom.

-Držala je mališana za ruku i zajedno su čistili snijeg sa automobila koji je bio parkiran ispred zgrade. Bili su nasmijani i ništa nisu naslućivali. Trenutak kasnije D. i V. Nikolić su pali iza njih. Majka je zgrabila dijete u naručje i zajedno su briznuli u plač. Mališan je bio veoma uznemiren zbog stravične scene kojoj je prisustvovao – dodao je očevidac.

Uzrok ogromnog bola koji je doveo do ovako tragičnog raspleta je samoubistvo njihovog sina.

-Danas je godišnjica smrti njihovog sina, koji je svijet napustio na isti način. Svi misle da je to učinio kada su on i njegova žena, s kojim je bio 10 godina ostali bez djeteta. To ga je neizmjerno povrijedilo. Nije mogao da podnese bol i patnju koji su ga zarobili. Njegovom smrću se sve promijenilo u porodici Nikolića. Zla sudbina se nadvila nad njima. Sada su se ugasila tri života. Ostala je beskrajna tišina i ništa više – rekao je jedan žitelj Borče.

