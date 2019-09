Tragedija na Jadranu: Gliser udario u greben, poginulo troje

Posada koju je predvodio italijanski biznismen Fabio Buzzi (76), svjetski šampion u trkama glisera, pokušala je da postavi rekordno vrijeme u trci od Monaca do Venecije

Gliser koji je pokušao da postavi brzinski rekord udario je u vještački greben u Venecijanskoj laguni i poginule su tri osobe, saopštila je italijanska vatrogasna služba.

List Corriere Della Sera prenio je da je brza vožnja trajala 18 sati i 32 minute u trenutku kada se nesreća desila sinoć.

Prosječna brzina glisera bila je oko 100 kilometara na sat

Buzzi je nastradao sa dva vozača, od kojih je jedan bio Britanac.

On je dizajnirao i pravio brze glisere sa svojom kompanijom “FB dizajn” i trkao se od 1960. godine. Postavio je nekoliko rekorda, uključujući rekord u vožnji od New Yorka do Bermuda 2012. godine.

Četvrti član posade je pao sa glisera i preživio, objavili su vatrogasci.

Autor: Fokus.ba