Tornado sravnio hotel u Americi, ima poginulih

Najmanje dvije osobe poginule su tokom prethodne noći kada je tornado pogodio grad El Reno u Oklahomi i sravnio hotel, piše portal CBS News.

Strahuje se da ima više žrtava.

Spasioci su na licu mjesta i nastoje da dođu do zatrpanih ljudi, prenosi Dejli Star.

U gradu je više kuća i poslovnih objekata oštećeno.

Agencija AP prenosi da je dvospratni hotel uništen u tornadu.

Multiple people are feared dead after a tornado levelled a hotel and mobile home park #ElReno #Oklahoma #OklahomaCity https://t.co/yJ15bxJQpd pic.twitter.com/r9fk1EzXyK