Tornado pogodio Dallas: Više od 110.000 domaćinstava ostalo bez struje

Više od 110.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije u američkom gradu Dallasu u nedjelju nakon udara tornada.

Lokalne vlasti su potvrdile da nije bilo izvještaja o ljudskim žrtvama, ali da procjenjuju materijalnu štetu.

Saopštili su da su dobili prijave o curenju plina u naselju Walnut Hill i da u gradu ne funkcioniše na desetine uređaja za signalizaciju i regulaciju saobraćaja.

Šest školskih ustanova obustavilo je nastavu u ponedjeljak.

Glasnogovornik vatrogasne brigade u Dallasu Jason Evans saopštio je da je uslijed tornada došlo do urušavanja jednog objekta, ali da se sedam osoba uspjelo izvući, prenosi N1.

Tornado je pogodio Dallas u nedjelju naveče po lokalnom vremenu. Meteorolozi su najavili da se u toku noći očekuje jače nevrijeme.Whoa… Insane view of Dallas tornado, that moved through moments ago.

Autor: N1