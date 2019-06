Toplotnom valu dolazi kraj, stiže osvježenje i pad temperature

Jutarnja temperatura danas od 15 do 21, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i vruće.

Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ili krajem dana, razvojem oblačnosti, ponegdje u centralnim i zapadnim područjima Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 33 stepena, prenosi Fokus.ba

U nedjelju će u većem dijelu naše zemlje biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Poslije podne i u večernjim satima se očekuju pljuskovi i grmljavina. Uz kišu i pljuskove postoje uvjeti i za pojavu grada.Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 27 do 33 stepen.

U ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, samo ponegdje u sjevernim i istočnim područjima može pasti i malo kiše. Poslije podne, mjestimično sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen.

