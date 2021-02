Tokom februara cijene na pumpama u RS porasle za 10 feninga

Svi distributeri naftnih derivata na benzinskim pumpama u RS podigli su maloprodajne cijene u prosjeku za četiri feninga u zadnjih nekoliko dana, potvrdio je za “Nezavisne novine” Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

– Dakle u toku februara cijene na benzinskim pumpama su rasle za skoro 10 feninga – kazao je Trišić i dodao da se značajan rast ulaznih cijena odrazio i na tržište.

Prema njegovim riječima, i u narednom periodu će doći do blagog rasta maloprodajnih cijena goriva u RS, ali ne preko cijena u Federaciji BiH.

– Trenutno se cijene kreću od 1,89 do 1,99 KM za BMB 95 i od 1,89 do 1,96 KM za ED5, TNG je od 0,96 do 1,11 KM, zavisno od distributera i regije. Cijene u RS su i dalje niže u odnosu na Federaciju BiH oko 10 feninga, trenutne FBiH BMB 95 košta 2,06, a ED5 od 1,69 do 2,01 – ističe Trišić.

Autor: Avaz.ba