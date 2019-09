Thaci sa Trumpom: Podrška SAD ključna za Kosovo

Predsjednik Kosova Hashim Thaci učestvovao je na prijemu koji je organizovao Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, navodi se u saopštenju kosovskog predsjednika.

“Na ovom kratkom sastanku sa predsednikom Trumpom, predsednik Thaci mu se zahvalio na podršci koji su američki predsednik i narod uvek pružali kosovskom narodu i državi”, prenosi RSE.

Dodaje se i kako je Thaci istakao da je podrška Sjedinjenih Američkih Država kosovskom narodu bila ključna, u početku, za preživljavanje, a kasnije i za realizovanje težnje za slobodom i nezavisnošću.

“Nastavak opšte američke podrške je od izuzetnog značaja za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i u celoj Evropi”, zaključeno je u saopštenju.

Always a great honor to meet with POTUS @realDonaldTrump and @FLOTUS. #USA support for the people of #Kosovo has been a key determinant of survival, of freedom and of independence. I thanked President Trump for his personal support he has given to our people and our state. pic.twitter.com/cpRy3kaT93