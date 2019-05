Thaci najavljuje da će Kosovo i Albanija živjeti u jednoj državi i bez granica

Kosovo i Albanija živjet će u jednoj državi, bez granica, izjavio je u subotu u Albaniji kosovski predsjednik Hashim Thaci.

U bliskoj budućnosti živjet ćemo zajedno, u jednoj zajedničkoj državi Kosovo-Albanija, prenosi Hina Thacijevu izjavu koju je dao prilikom posjeta mjestu Hasa u Albaniji.



Dodao je kako će se Kosovu priključiti i općine Preševo, Bujanovac i Medveđa s juga Srbije, većinski naseljene Albancima.



“Budite sigurni da je veoma lako ostvarenje sna da imamo jedan prostor bez granica između Kosova i Albanije”, rekao je Thaci, navodeći kako će to biti lakše “nego što je bio izazov udaljiti Srbiju s Kosova”.



“I to će se dogoditi“, citira prištinski portal Kosovapress Thacija, koji je ustvrdio da zbog tog pridruživanja Kosovo neće izgubiti “ni milimetar” svoj sadašnjeg teritorija.



Obje ideje kosovskog predsjednika u suprotnosti su s Ustavom Kosova po kojem “Republika Kosovo nema nikakve teritorijalne zahtjeve prema bilo kojoj državi ili dijelu države, niti će tražiti ujedinjenje s bilo kojom državom ili dijelom države”.



Portal Kossev sa sjevera Kosova ukazuje i da članak 65 kosovskog ustava predviđa da “Skupština Kosova na temelju dvije trećine glasova svih zastupnika mijenja Ustav, uključujući i dvije trećine svih zastupnika koji zauzimaju mjesta rezervirana i zajamčena za predstavnike zajednica koje nisu većina na Kosovu”.



Da bi kosovski predsjednik uspio realizirati ideje o “zajedničkoj državi” i “pripajanju” temeljem prava i zakona, neophodna je promjena te ustavne odredbe, navodi Kossev.



Dijalog Beograda i Prištine u višemjesečnoj je blokadi, a tenzije su u prosincu dodatno pojačane uvođenjem carinskih pristojbi od 100 posto na robu iz Srbije (i BiH), podsjeća Hina.



Dok od kosovskog predsjednika stižu najave o kosovsko-albanskom ujedinjenju, a od premijera Ramusha Haradinaja poruke da pristojbe na robu neće biti ukinute i da se od Srbije očekuje izravno priznanje kosovske neovisnosti, Beograd kategorički uzvraća da je nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa moguć tek kada Priština odustane od jednostranih carinskih mjera.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je poslije sastanka s predstavnicima kosovskih Srba u petak u Beogradu da srpska strana priprema “oštre protumjere”, ali će s primjenom pričekati do sastanka u Parizu 1. srpnja, koji su dvjema stranama poslije nedavnog summita u Berlinu zakazali njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski šef države Emmanuel Macron.



U Skupštini Srbije za 27. i 28. svibnja zakazana je sjednica posvećena Kosovu, a za tu je sjednicu zastupnicima najavljeno detaljno izvješće o dosadašnjem tijeku pregovora i postignutim sporazumima s Prištinom.



Zastupnicima će se, kako je najavljeno, obratiti predsjednik i premijerka Srbije, Aleksandar Vučić i Ana Brnabiić, te direktor Ureda za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić.

Autor: Fena