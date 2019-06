Teška životna priča Mohameda Salaha: Rođen u malom selu, nije imao ništa… Htio je odustati, ali ove riječi sve su promijenile

Od malih nogu pokazivao je talent, međutim u Egiptu to nije bilo dovoljno za uspjeh. Potrebno je bilo imati bogate roditelje, a Salah ih nije imao. Na treninge je išao autobusom, a putovao je i po devet sati. Njegovo djetinjstvo bilo je prepuno odricanja

Fudbalski klub “Liverpool” šesti put je postao prvak Evrope. Pogotke za pobjednike postigao je Mohamed Salah koji je još jednom pokazao da je velika zvijezda na fudbalskim terenima. No da bi došao do takvog statusa, egipatski reprezentativac prošao je trnovit put od najranije dobi.

Rođen je 1992. godine u Nagrigu, a profesionalnu karijeru počeo je u egipatskom “Al Mokavlunu” 2009. godine. Od malih nogu pokazivao je talent, međutim u Egiptu to nije bilo dovoljno za uspjeh. Potrebno je bilo imati bogate roditelje, a Salah ih nije imao. Na treninge je išao autobusom, a putovao je i po devet sati. Njegovo djetinjstvo bilo je prepuno odricanja.

– Prvo sam igrao za klub koji je bio na pola sata od mog sela u Basiounu. Zatim sam potpisao za klub iz Tante, do kojeg sam putovao sat i po, a onda sam otišao u Kairo. Četiri i po sata vožnje u jednom smjeru (uz brojna presjedanja), isto toliko u drugom, pet dana u sedmici sam išao na treninge i tako tri, četiri godine – prisjetio se jednom prilikom.

Školu je morao napustiti da bi išao na treninge.

– U školi sam bio od sedam do devet sati, a imao sam ispričnicu kluba kako bi me pustili ranije jer sam morao u 14 sati biti na treningu. U školi sam bio dva sata dnevno. Sada bi mi bilo jako teško da nisam postao fudbaler. Kada bi trening završio do 18 sati, vratio bih se kući oko 22 sata. Jedi, spavaj i sutra sve ponovno. Počeo sam od nule, nisam imao ništa, bio sam 14-godišnjak sa snom. Nisam znao šta će biti, ali sam to jako želio – rekao je.

U jednom trenutku zamalo je i odustao, ali ga je u tome spriječio otac.

– Sjećam se što mi je otac rekao kada sam kao mlad igrao za “Al Mokavlun”. Završio sam na klupi za pričuvne igrače dva, tri mjeseca. Mislio sam prestati igrati jer sam dnevno putovao i po pet sati da bih sjedio na klupi. Onda mi je otac rekao da ne postoji nijedan veliki svjetski ili egipatski igrač koji u jednom trenutku karijere nije grijao klupu. To je odrastanje – otkrio je, prenosi Depo.ba

Nije odustao te se brzo upisao u redove najboljih. 2013. godine vjenčao se s Maggi, a na vjenčanju se okupilo na hiljade ljudi jer je njegova porodica uputila otvoreni poziv svim ljudima u selu da prisustvuju ceremoniji. Godinu kasnije par je dobio djevojčicu koja je nazvana Makka, po najsvetijem gradu islama u Saudijskoj Arabiji, a mladi fudbaler sljedećih godina nikada nije skrivao koliko voli svoje dijete.

