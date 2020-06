Teška saobraćajna nesreća na Ivanu, dva vozača poginula

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u mjestu Ivan Sedlo na putu prema Konjicu, a dvije osobe su smrtno stradale.

Kako je potvrđeno za N1, dva vozača su izgubila život u nesreći koja se dogodila u popodnevnim satima u mjestu Ivan Sedlo.



“Policija Kantona Sarajevo je u 14.50 sati obaviještena da se dogodila saobraćajna nezgoda sa smrtnim posljedicama na magistralnom putu M17, u mjestu Vukovići, na putu prema Ivan Sedlu, područje općine Hadžići. Na mjesto događaja odmah su upućene policijske patrole koje su potvrdile navode prijave, te je konstatovano da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovali jedan motocikl i jedno putničko motorno vozilo”, saopćeno je iz MUP-a KS.



“Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo je također obaviještena i izlaskom na mjesto događaja konstatovana je smrt oba vozača.



Saobraćaj na ovom dijelu puta je u potpunosti obustavljen do završetka uviđaja”, dodali su.



O svemu je upoznat i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji će na mjestu nezgode rukovoditi uviđajnim radnjama.



“Inače, povoljni vremenski uslovi pogoduju saobraćajnoj situaciji na putevima u BIH. I pored toga, vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila.



Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.



Obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica (na putu Srebrenik-Orašje). Vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika koriste obilaznicu u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica”, naveli su danas iz BiHAMK-a.



Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.



Zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Reljevo (Jošanica-Stup) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.



U toku su radovi na sanaciji mosta na petlji Blatuša kod Zenice zbog čega je za saobraćaj zatvorena traka za izlaz iz naselja Blatuša prema Sarajevu. Saobraćaj je preusmjeren na privremene kružne tokove.



Zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik (na putu Srebrenik-Šićki Brod), saobraća se naizmjenično-jednom trakom (postavljeni semafori). Radovi na sanaciji mosta izvode se i preko rijeke Ljubine, na putnom pravcu Olovo-Semizovac. Za vrijeme radova u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini (naizmjenično propuštanje vozila).



Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce) zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 08 do 16 sati.

