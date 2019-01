Teška povreda: Nejmar u suzama napustio teren, možda bude potrebna operacija

PSG je u šesnaestini finala Kupa Francuske savaldao Strazbur na Parku prinčeva rezultatom 2:0.

Domaći su ovu pobjedu skupo platili pošto se u 62. minuti povrijedio Nejmar (Neymar), a Brazilac je u suzama napustio teren.

PSG se ubrzo nakon utakmice službeno oglasio te potvrdio da je Nejmar ponovo povrijedio petu metatarzalnu kost u desnom stopalu te da će možda biti potrebna operacija kako bi se to saniralo.

Ovo je veliki udarac za Tomasa Tučela (Thomas Tuchel) i pariski klub koji 12. februara igra protiv Mančester junajteda u osmini finala Lige prvaka.

Neymar got injured!

Serious ankle twist, left the pitch in tears! pic.twitter.com/QQTnpIXakB