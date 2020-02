Teroristički napad u Londonu: Ubijen muškarac, nožem napadao prolaznike

Na londonskoj ulici nepoznatog čovjeka su upucali naoružani policajci, dok su užasnuti kupci trčali panično sa lica mjesta.

Svjedoci su rekli su da su čuli pucnje i vidjeli čovjeka kako leži na pločniku u ulici Streatham High.

Izjava Metropolitanske policije potvrdila je da su muškarca koji je ranije danas ubo nekoliko ljudu na tom području, ustrijelili policajci.

Nije poznato stanje izbodenih pojedinaca niti da li ima mrtvih.

U izvještaju je pisalo: “U Streathamu su naoružani policajci gađali čovjeka. U ovoj fazi se vjeruje da je broj ljudi izboden. Okolnosti se procjenjuju – incident je proglašen terorističkim napadom.”

Policija je stigla na prometnu južnu londonsku ulicu nešto iza 14 sati popodne, a helikopter je stigao ubrzo nakon toga.

Policajci su dovikivali ljudima da se “vrate” dok su čistili područje od kupaca i slučajnih prolaznika.

Slike koje kruže internetom prikazuju naoružanog policajca koji je stajao pored crnog BMW-a zaustavljen nasred ulice.

Izgleda da je usmjerio pištolj prema čovjeku koji je ležao na podu – s nožem odbačenim u blizini.

#London Metropolitan Police say there is currently a stabbing event in #Streatham at least 3 injured pic.twitter.com/z0sdiz0CfZ