Temperature u BiH bit će preko 40 stepeni, stiže nam meteorološki ekstrem

Veoma toplo vrijeme očekuje nas do kraja sedmice u Bosni i Hercegovini, a temperature zraka u četvrtak će dosezati i 41 stepen Celzijusa, saopćeno je jutros iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 28 i 34°C, na jugu zemlje do 38°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 36°C, na jugu zemlje do 39°C.

U četvrtak u Bosni će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak sa grmljavinom je moguć u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne i sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34°C, na jugu zemlje i do 41°C, saopćeno je.

STIŽE METEOROLOŠKI EKSTREM

Na vrijeme u Bosni i Hercegovini utjecat će polje povišenog zračnog pritiska, koje će usloviti stabilnije vremenske prilike sa dosta sunčanih sati, saopćeno je danas u srednjoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako je navedeno u saopćenju, topao zrak sa juga pritjecat će tokom sedmice, tako da će temperature zraka dosezati i preko 40°C. U drugom dijelu sedmice uz jači razvoj oblaka mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi na zapadu i sjeveru Bosne i Hercegovine.

”Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 13°C do 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 30°C i 36°C, u Hercegovini do 41°C”, saopćeno je.

Prema raspoloživim prognostičkim materijalima, naredne sedmice (od 03.08 do 10.08.) na prostoru BiH atmosfera neće biti potpuno stabilna. Tokom dana, uz duža sunčana razdoblja mogući su i kraći lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Više sunčanih sati očekuje se na jugu zemlje. Maksimalne temperature zraka znatno niže u odnosu na predhodnu sedmicu.

”Minimalne temperature zraka varirat će između 13°C i 18°C u Bosni, do 22°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 25°C i 30°C u Bosni, do jugu Hercegovine do 33°C”, saopćeno je.

