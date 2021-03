Temperature idu do 20 stepeni: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblaka uglavnom u centralnim dijelovima. Po kotlinama moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 14 do 21 stupanj.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva.

U utorak i srijedu slično vrijeme. Ponegdje u sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše, a u srijedu prema kraju dana i u večernjim satima razvedravanje.

U četvrtak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove mogući su magla ili niska oblačnost, temperature do 21 stupanj.

Autor: Oslobodjenje.ba