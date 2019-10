Temperatura pada za 10 stepeni: U ovoj sedmici očekuje se i snijeg, a oktobar će biti hladniji nego prošle godine

Prema najavama meteorologa, ove sedmice očekuje nas temperaturni rolerkoster. Usred sedmice doći će do naglog zahlađenja, kad će temperature pasti i više od 10 stepeni, uz kišu i pljuskove, a na nekim planinama u BiH očekuje se i snijeg.

Meteorolog amater Nedim Sladić rekao je za “Avaz” da će se vrijeme pogoršati već od srijede, prema sredini dana. Naoblačenje koje će uslijediti sa sjeverozapada, zahvatit će i našu zemlju.

– Dolazi do pada temperature zraka, a na najvišim planinama može doći do prve pojave snijega. To već možemo očekivati u četvrtak. Na jugu naše zemlje puhat će mjestimično jaka bura tako da ni tamo neće biti posve prijatno – ustvrdio je Sladić.

Obilnija kiša očekuje se na zapadu, jugozapadu i sjeverozapadnim područjima naše zemlje.

Najviše dnevne temperature u BiH će biti do 10 stepeni, na jugu oko 15, a postepena stabilizacija vremenskih prilika očekuje se od petka.

Prema Sladićevim riječima, očekuje nas hladniji oktobar od prošle godine.

– Naročito nas ta hladnija epizoda očekuje u prvoj polovini mjeseca, kad će biti i više padavina. Nakon toga, trebalo bi očekivati temperature koje su u prosječnim vrijednostima – kazao je Sladić.

