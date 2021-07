Temperatura do 39 stepeni, poslijepodne mogući lokalni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini jutros je malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 8.00 sati: Bjelašnica 17 stepenia, Sokolac 18, Grude i Ivan-sedlo 20, Srebrenica 21, Bugojno 22, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla i Zenica 23, Livno, Prijedor i Zvornik 24, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 25, Bihać, Bijeljina i Mostar 26, Doboj i Široki Brijeg 27 stepenia.

Atmosferski tlak u Sarajevu iznosi 945 milibara, za 3 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

U BiH danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne i u večernjim satima porast obalačnosti u Bosni može uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Lokalno jače grmljavinsko nevrijeme je moguće na području sjeverne i sjeveroistočne Bosne. Vjetar slab do umjeren, u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Autor: Fena