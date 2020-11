Teletović: Pokazali smo da smo sposobni za velike stvari

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Evropsko prvenstvo u košarci pobjedom nad Latvijom u Sarajevu, rezultatom 79:73.

Brojne čestitke stižu selektoru, stručnom štabu i igračima.

Predsjednik KSBIH Mirza Teletović čestitao je na velikom uspjehu i plasmanu na EP.

“Idemo na naše 10. Evropsko prvenstvo u historiji! Želim čestitati svim igračima na fantastičnoj igri, na nesebičnom zalaganju, na bespoštednoj borbi za dres sa grbom, jedine nam Bosne i Hercegovine, a posebne čestitke idu našem stručnom štabu, koji je sve to lijepo posložio i sa ogromnim samopouzdanjem i vjerom u ove momke, doveo nas do Eura. Pokazali smo da smo sposobni za velike stvari, kako na terenu, gdje smo ostvarili fantastičan rezultat, tako i mimo terena, gdje smo dobili same pohvale za napravljeno. Do kraja kvalifikacija su nam ostale jos dvije utakmice, ali momci su već na Eurobasketu, a uvjeren sam da ćemo već u sljedećoj utakmici slaviti i plasman naših djevojaka na Evropsko prvenstvo! Idemo još jače i još sigurnije! Haj’mo Bosno, haj’mo Hercegovino…”, napisao je Teletović na Facebooku.

NBA igrači Jusuf Nurkić i Džanan Musa čestitali su reprezentativcima BiH plasman na Eurobasket.

“Bravo momci… Čestitam. EuroBasket 2022 here we come”, napisao je Nurkić na svom Facebooku.

“BRAVOOOOOO…. Bravo momci, bravo Savez, bravo stručni štab…”, poručio je Musa.

Oglasio se i Elmedin Konaković.

“Već dugo nismo vidjeli bolji pristup i odnos prema dresu reprezentacije! Svaki sekund srce na terenu. Vi ste ponos države”, poručio je Konaković.

I legenda bh. košarke Nenad Marković je čestitao našim momcima.

“Fenomenalno je jedino što mogu reći poslije dvije utakmice naše reprezentacije, iskrene čestitke svima a prije svega igračima i stručnom štabu! Veliki uspjeh koji dolazi u pravo vrijeme da shvatimo koliko je sport bitan u promociji naše države! Svaka čast Vedrane Bosniću”, napisao je Marković na Twitteru.

