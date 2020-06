Tegeltija: BiH neće otvoriti granice za državljane EU

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH zoran Tegeltija rekao je da na današnjoj sjednici nije razmatrana odluka o otvaranju granica BiH, jer takva odluka nije donese u institucijama EU.

– Odluka je bila pripremljena, ali o njoj nismo raspravljali. Imamo jasan dogovor, a to je da nećemo otvarati granice prema državljanima EU i da procedure ostaju do daljnjeg. Mogu da izrazim svoje nezadovoljstvo zbog toga što se BiH nije našla na listi zemalja čiji državljani mogu da uđu u države EU bez bilo kakvih ograničenja. Smatramo da BiH ispunjava sve kriterije – rekao je Tegeltija, prenosi Avaz.



On je istakao da će odluka biti revidirana za dvije sedmice.



– Ponašaćemo se isto tako kako i oni tretiraju naše građane. Razumijemo potrebe i privrede, ali moramo imati odnose iste onakve kakve oni imaju prema nama – naglasio je Tegeltija.

Autor: Vijesti.ba