Taksista spasio demonstranta pred režimskim pendrecima

U Bjelorusiji se održavaju masovni protesti protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka koji je položio zakletvu za šesti mandat na nenajavljenoj ceremoniji.

Policija se na ulicama glavnog grada Minska sukobljava sa demonstrantima.

Na Twitter nalogu Belarus Free Theatre objavljen je zanimljiv snimak. Na njemu se vidi kako taksista spašava demonstranta koji bježi od policije.

– Solidarnost u saobraćaju u Bjelorusiji se nastavlja. Taksista spašava demonstanta kojeg policija pokušava pretući i uhapsiti. Molim vas podijelite ovaj nevjerojatni video hrabrosti – stoji u komentaru snimka.

Pogledajte video:

❕❗️❕Traffic solidarity in #Belarus is continuing. A taxi driver saves a protestor about to be beaten up and arrested by riot police. Please share this incredible video of courage. pic.twitter.com/i8WiV0fF3N