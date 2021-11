Tadić: Dodik zaoštrava retoriku na ekstremno opasan način

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je da član Predsjedništva BiH Milorad Dodik zaoštrava retoriku na ekstremno opasan način.

On je u razgovoru s novinarima u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje učestvuje u radu 8. Baku Globalnog foruma, kazao da nije siguran da je Dodikovo ponašanje izmaklo kontroli, već misli da tu postoji strategija, javlja izvještač Fene iz Bakua.



– Percepcija Dodikove politike u BiH je jednoznačna. Dodik govori stvari za koje ima pravo formalno-pravno. S druge strane Dodik zaoštrava retoriku na ekstremno opasan način. U mom mandatu ne sjećam se da je tako nešto radio. Možda se dešava da Dodik zaoštrava retoriku, a Vučić ga smiruje. Da li je to istina ili teatar, sami prosuđujte. Ali ja smatram da je to neprihvatljiva politika, vrlo opasna politika i mislim da nema nikakvog razloga za takva zaoštranja. Ja bih sasvim drugačije vodio politiku, pogotovo na Balkanu gdje je već jednom puklo s tragičnim posljedicama. Valjda smo jednu lekciju naučili – rekao je Tadić.



Meutim, smatra on, ima Dodik među bošnjačkim političrima svoje blizance, ljude koji ne razumiju da svojim politikama i reakcijama izazivaju Dodikove reakcije. Na primjer, kada bošnjački političari kažu da bi oni odmah priznali nezavisnost Kosova, ne razumiju da time prave korak ka nezvisnosti Republike Srpske i Dodiku daju opravanja za njegove reakcije.



Također je naveo da Dodik vezuje svoj politički opstanak za opstanak Repubike Srpske, a “to je katastrofa za RS”.



– To je sa stanovišta političke tehnike i metodologije nešto potpuno neprihvatljivo i guši svaku komunikaciju unutar RS-a, ali vidim da je to konstanta na čitavom području Zapadnog Balkana, ali i u Mađarskoj, Poljskoj, Turskoj, da je to jedna bolest koja je zavladala svijetom – rekao je Tadić.



Odgovarajući na pitanje koliko je politika zvanične Srbije prema BiH iskrena, kaže da se i on sam se suočavao s takvim pitanjem, što znači da postoji bazično nepovjerenje, što je i normalno imajući u vidu rad.



– A s druge strane ako stalno pristupamo s nepovjerenjem jedni prema drugima nikad nećemo moći prevazići problem. Ako mene pitate koliko je Vučićeva politika iskrena prema BiH, ja ne vjerujem da je iskrena i prema Srbji. To je moj odnos prema današnjoj politici u Srbiji. Ona je potpuno suprotna od svega što sam ja radio. Ja sam bio potpuno za pomirenje i rješavanje problema. Ali, kada sam ja obavljao tu dužnost suočavao sam se s ogromnim nepovjerenjem i u BiH i u Hrvatskoj, ogromnim predrasudama koje je trebalo razbijati i to je najveći problem s kojim se svaka politika suočava – kaže Tadić.



Navodi da u BiH postoje legitimni predstavnici srpskog naroda i Republike Srpske. Predsjednik Srbije, ko god da je, ima i obavezu, a ne samo ličnu želju, da komunicira i sarađuje s predstavnicima Republike Srpske.



– Toga mora da bude svjesna svaka bošnjačka i hrvatska politika u BiH. Tu negdje moramo naći okvir saradnje: skidati predrasude, stereotipe iz agende naših odnosa i pronalaziti praktična rješenja. A istovremeno praksom potvrđivati da u nešto iskreno vjerujemo i hoćemo. Ja ne znam šta je Vučuć uradio u praktičnom smislu u odnosima između Srbije i BiH, da li je bilo nekih konkretnih rješenja koji su rješavali probleme – rekao je on.



Kaže da je pokušaj promjene političkog koda na Balkanu koji je započeo 2004. godine s Ivom Josipovićem i Sulejmanom Tihićem vrlo brzo potopljen i “opet smo se vratili na naše staro”.



– To je za mene tragedija. Cilj takve poitike je održavanje stalnih tenzija i računanje na onaj dio biračkog tijela koje će željeti podržati takvu politiku, a to je, nažalost, relativna većina birača u svim našim zemljama – zaključio je Tadić.

Autor. Vijesti.ba / Fena