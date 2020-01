Tači: Balkanski holokaust srpskog režima u BiH i na Kosovu

Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je, povodom Međunarodnog dana Holokausta, da Srbija i dalje negira zločine koji su prouzrokovali “balkanski holokaust u Bosni i Hercegovini i na Kosovu”.

Na ovu izjavu reagovao je direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić, poručivši da Tači na jeftin i neumjesan način zloupotrebljava Holokaust, dodajući da umjesto što skrnavi sjećanje na žrtve, bolje da se suoči sa svojom ratnom i zločinačkom prošlošću.



Tači je na Facebooku napisao da “se mislilo da se Holokaust neće ponavljati, ali da su napori na istrebljenju ljudi nastavljeni”.



Naveo je da se Kosovo pridružuje sjećanju na žrtve Holokausta, genocidnog i monstruoznog zločina koji je prestravio cijeli svijet.



“Poslije Drugog svjetskog rata mislilo se da će patnje miliona okrutno ubijenih ljudi Holokaust pretvoriti u neponovljiv zločin za čovječanstvo. Ali ideju i napore za istrebljenjem ljudi i etničkih grupa nastavio je srpski režim u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Masakri i etnička čišćenja nalikuju onima iz Drugog svjetskog rata. Nažalost, Srbija i danas negira zločine koji su prouzrokovali balkanski holokaust u ovom dijelu Evrope”, napisao je između ostalog Tači na svom Facebook nalogu.





Đurić: Umjesto da skrnavi, Tači da se suoči sa svojom zločinačkom prošlošću



Predsjednik Kosova Hašim Tači, da ima imalo čovječnosti i diplomatskog takta, ne bi pokušavao da na jeftin i neumjesan način zloupotrebljava Holokaust i stradanje jevrejskog naroda u Drugom svjetskom ratu, izjavio je direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.



On je naglasio da se stradanje Jevreja ne može porediti ni sa čim, pa ni sa stradanjima tokom sukoba na području bivše Jugoslavije, navodi se u saopštenju Kancelarije.



“Tači je pokazao vrhunski neukus i necivilizovanost pokušavši da u javnu komunikaciju uvede termin ‘balkanski holokaust’, poredivši Srbe sa nacistima, a Albance sa Jevrejima, jer priznao je da njemu i njegovim političkim istomišljenicima nije stalo ni do žrtava ni do njihovih porodica”, rekao je Đurić.



On je ocijenio da su Tačiju žrtve i ljudska patnja samo još jedno od sredstava za jeftino političko poentiranje i dodao da bi trebalo da ga bude sram i da ne postoji nikakav izgovor za njegovu današnju izjavu.



“Umjesto što skrnavite sjećanje na jevrejske žrtve u Drugom svjetskom ratu, mogli biste da se pozabavite suočavanjem sa sopstvenom ratnom i zločinačkom prošlošću i da objasnite kako je moguće da se na teritoriji na kojoj obavlja funkciju predsjednika privremenih institucija samouprave sistematski uništavaju dokazi i ubijaju svjedoci zlodjela terorističke UČK”, poručio je Đurić.

Autor: FoNET