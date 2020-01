Švrakić: Komercijalne televizije ne mogu ucjenjivati javnost

Prvi put u Bosni i Hercegovini desilo se to da jedan domaći TV kanal ukine svoj signal putem kablovskih opreratera nakon što su kabl operateri odbili da plaćaju distribuciju signala.

BH Telecom, Eronet i Mtel odbili su konkurentnu ponudu za distribuciju domaćeg TV kanala, iako istovremeno plaćaju velike iznose za distribuciju drugih, stranih sadržaja, evidentno manjeg kvaliteta – navodi se u saopćenju Nove BH.



Nekoliko odmaćih televizijskih stanica, kako je za Faktor ispričao Elvir Švrakić, direktor NTV Hayat, prije šest ili sedam godina razgovarali su sa predstavnicima kablovskih operatera oko toga da počnu naplaćivati distribuciju svog programa, ali dogovor nije postignut.



Međutim, mi nikoga nismo ucjenjivali. Razgovarali smo s njima, oni su nam kazali kako nemaju mogućnost da plaćaju i priča se na tome završila. Kada smo pokrenuli dječiji kanal Hayatovci, tražili smo plaćanje emitovanja programa za taj kanal, koji je poseban. To je specijalizirani kanal i većina kabl operatera nam plaća prava za rad. Za ove ostale kanale to nismo tražili – kazao je Švrakić.



Napomenuo je kako je u svemu najbitnije shvatiti koliko se koji kanal razlikuje od drugog.



Svi misle da je to komercijalna televizija i da može raditi šta god hoće. Međutim, mi imamo i određenu društvenu odgovornost koju moramo ispunjavati. Ako ste, naprimjer, kupili pravo na prijenos utakmica reprezentacije BiH i želite ih ovdje plasirati, ne možete na takav način ucjenjivati operatere, pa ni javnost na kraju krajeva, da biste ih emitovali. Ovo je malo čudna situacija zato što je prvi put da uslovljava neko ko ima teresijalnu dozvolu – istaknuo je.



Švrakić je naveo i to da je Nova BH svoje cijene poredila sa cijenama Hayata.



Hayat naplaćuje izvan BiH po toj cijeni, ali je Hayat izvan BiH brend. To je zaista miješanje ćumura i banana. Ono što su oni u prvi mah rekli da Hayat naplaćuje, nije tačno. Mi naplaćujemo prava izvan BiH i to radimo bez ikakvih problema od 2002. godine, ali to nije slučaj u našoj državi – kazao je.



Prema riječima našeg sagovornika, cijena koju je Nova BH tražila od kablovskih operatera je “u jednu ruku pljačka”.



Kada je Hayat pregovarao sa kablovskim operaterima naša cijena bila je u domaćoj valuti, između pet i osam pfeninga po pretplatniku. Njihova je preko marku i 20 pfeninga. Na takav zahtjev mogu samo da se nasmijem. Ovdje pričamo o 12 miliona maraka u BiH koje želi naplatiti televizijska kuća koja od marketinga ima prihod od oko osam miliona. To apsolutno podržavam, ali ako ćemo svi naplaćivati. Ukoliko kod kablovskih operatera prođe ova cijena, poručujem da će Hayat tražiti jedan euro po pretplatniku, jer smo mi u BiH daleko veći brend od Nove BH. Ako budu mogli platiti – ok, ne mogu – mi ćemo se isključiti – zaključio je Švrakić.

