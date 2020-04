Svjetska banka odobrila 66 miliona KM pomoći Bosni i Hercegovini

Svjetska banka danas je odobrila finansiranje od 36,2 miliona US dolara (66 miliona KM) za Bosnu i Hercegovinu (BiH), kao pomoć zemlji za prevenciju, otkrivanje i odgovor na pandemiju COVID-19 (virus korona).

Ovo finansiranje obuhvata niz intervencija u jačanju javnih zdravstvenih usluga te zaštiti života i sveukupne egzistencije.

– Svjetska banka je uz narod BiH tokom ove nezapamćene krize. Iako je pandemija još uvijek u jeku, uspjeli smo pripremiti ovaj početni paket, kao pomoć zemlji za prevenciju, otkrivanje i odgovor na pandemiju i pružanje socijalne pomoći najugroženijim grupama – rekao je Emanuel Salinas, šef ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru, saopćeno je iz Svjetske banke.

Uz Hitni projekt za COVID-19 za BiH, nadležni organi u zemlji će moći povećati izolacijske kapacitete u bolnicama, dobiti nove krevete za intenzivnu njegu s respiratorima, uspostaviti nove namjenske laboratorije za testiranje i nabaviti ostalu medicinsku opremu i materijal. Nadalje, oko 48.000 ljudi koji su najviše pogođeni krizom uzrokovanom pandemijom će dobiti socijalnu pomoć u vidu novčane naknade.

Pored toga, Ured Svjetske banke u BiH radi na prilagođavaju postojećih operacija i finansiranja, naročito u zdravstvenom sektoru, kako bi pomogao vlastima da pruže odgovor na probleme uzrokovane pandemijom. To uključuje i pružanje savjeta o izglednim ekonomskim uticajima tekuće krize.

Grupacija Svjetske banke, kao jedan od najvećih izvora finansiranja i znanja za zemlje u razvoju, poduzima sveobuhvatne, brze mjere na pružanju pomoći zemljama u razvoju za jačanje javnih zdravstvenih intervencija i pomoći privatnom sektoru da nastavi s poslovanjem te očuva radna mjesta.

U narednih petnaest mjeseci će uložiti do 160 milijardi US dolara u finansiranje podrške zemljama na zaštiti siromašnih i ugroženih, podrške za poslovne subjekte i jačanje ekonomskog oporavka, uključujući i 50 milijardi US dolara novih sredstava IDA-e za grantove ili kredite pod izuzetno povoljnim uslovima.

