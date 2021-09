Svjedočila žena u koju je pucao suprug: Uzeo je rakiju iako ne pije i upalio auto i traktor…

“Vidjela sam da mu je prst na obaraču i u sekundi shvatila da će pucati. Gurnula sam cijev, a on je ispalio hitac koji me pogodio u rame. Pitala sam zašto mi je to uradio i razvalio mi rame…”

Ispričala je ovo u banjalučkom okružnom sudu Nevenka Milanović na suđenju suprugu Zdravku Milanoviću (67), koji je optužen za pokušaj ubojstva 15. ožujka u njihovoj kući, u selu Čardačani, kod Laktaša, pišu Nezavisne.com.

Kako je rekla, tog dana su imali manju razmiricu, ali ju je muž i ranije verbalno maltretirao kada su imali probleme.

Ispričala je da je otišla na spavanje oko 23 sata, a muž je došao i maltretirao je te joj nije dao spavati.

“Pitao me je ima li razloga da ide ili da ostane. Opsovala sam i njega i razloge te rekla da ili ide ili ostane te da ne pravi probleme i da je vrijeme da se smiri, jer ima 68 godina”, rekla je svjedokinja.

Nakon toga je uzeo flašu rakije iz frižidera te izašao napolje, ali je ponovo ušao s puškom kod nje, mada ona nije vjerovala da će pucati.

Kako navodi, usmjerio je u nju oružje i rekao joj da se ne slaže da ona komunicira s djecom.

“Rekla sam mu da se svoje djece neću odreći, a on je kazao: ‘Ubit ću te!’ Odgovorila sam: ‘Ubij me!’ Vidjela sam da mu je prst na obaraču i u sekundi shvatila da će pucati. Gurnula sam cijev, a on je ispalio hitac koji me je pogodio u rame”, ispričala je ona.

Dodala je da je suprug ponovo nasrnuo na nju i oborio je s kreveta te pušku usmjerio prema glavi, a uspjela je povući cijev pa ju je pogodio u grudi i otišao automobilom. Pozvala je njegovog brata i rekla mu da ju je muž ranio i da zove Hitnu pomoć.

“Molila sam se da preživim, da vidim djecu i unuke. Bol je bila užasna”, rekla je žena.

Tog dana, kako je rekla, muž je njihovim sinovima rekao da su loši ljudi i da ne dolaze kod njih u dvorište i kuću. Vrijeđao ih je i pitao otkud im pravo da vode majku sa sobom. Kako je rekla, od 2003. ili 2004. godine suprug ju je počeo maltretirati i vrijeđati, ali prema njenim riječima, nije bilo fizičkih sukoba i za 29 godina braka udario ju je jednom.

“Inače nije ni pio, a vjerujem da je tu večer uzeo rakiju da se izvuče na to da je bio pijan. Mislim da je bio upalio auto i traktor da se ne čuju pucnji. Trajni sam invalid i treba ga kazniti kako je i zaslužio”, ispričala je žena.

Milanovića terete da je u suprugu pucao dva puta, a pogodilo ju je 120 zrna sačme.

