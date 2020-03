Svijet poduzima radikalne mjere za suzbijanje širenja zaraze

Cijeli svijet poduzima radikalne mjere kako bi se suzbilo širenje zaraze koronavirusom.

U Italiji je u jednom danu zabilježeno čak 250 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa, službeno je objavljeno. Ukupno je dosad u Italiji tako od ovog virusa preminulo 1266 ljudi.



Koronavirus je mnoge Talijane lišio izlazaka, ali oni se ne predaju – pjevaju i sviraju na svojim prozorima i balkonima kako bi zadržali i očuvali duh i moral u zemlji koja je gotovo cijela u karanteni. U 18 sati na društvenim je mrežama upućen poziv svima koji su u izolaciji da izvade svoje glazbene instrumente i zapjevaju kako bi se zemlja “barem na nekoliko minuta pretvorila u veliki koncert”, prenosi hrt.



Poljska i Danska su objavile da zatvaraju svoje granice strancima zbog opasnosti od širenja koronavirusa. Poljska će zabraniti ulazak u zemlju strancima, a također će u nedjelju stupiti na snagu suspenzija međunarodnog zračnog i željezničkog prometa. Danska se također odlučila na drastičnu mjeru zabrane ulaska stranaca u zemlju koja stupa na snagu u subotu kako bi, prema riječima premijerke Mette Frederiksen, zaustavila pandemiju koronavirusa.



– Svim turistima i strancima koji ne mogu dokazati da imaju važan razlog za posjet Danskoj neće biti dozvoljen ulazak u zemlju, kazala je premijerka.



Američki predsjednik Donald Trump proglasio je izvanredno stanje u SAD-u zbog pandemije koronavirusa.



Vlasti BiH odlučile su uvesti obveznu samoizolaciju za državljane BiH koji dolaze iz inozemstva, potvrdio je predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija. On se tijekom dana u Doboju sastao s predsjednicima vlada Federacije BiH Fadilom Novalićem, Republike Srpske Radovanom Viškovićem te s nekima od ministara na državnoj i entitetskim razinama kako bi razmotrili stanje u zemlji. Ranije je donesena odluka o zabrani ulaska u BiH državljanima zemalja koje su najteže pogođene koronavirusom poput Italije, Irana, Kine, Južne Koreje, Španjolske, Njemačke i Francuske. Zasad nisu uvedene nikakve restrikcije koje bi se odnosile na državljane Hrvatske i nema preciznijih naznaka kako će oni biti tretirani pri ulasku u BiH.



U Srbiji je do večeras potvrđeno 35 slučajeva koronavirusa, što je četvero više oboljelih u odnosu na prvo jutarnje izvješće, priopćeno je na konferenciji za novinare u vladi Srbije. Najveći broj zaraženih hospitaliziran je u Beogradu – 19 osoba, šest pacijenata je u kliničkom centru u Nišu, a pet u Novom Sadu, dok su ostali pod liječničkim nadzorom na kućnom liječenju.



Srbija je odlučila privremeno zabraniti ulaz stranim državljanima iz Rumunjske, te u cilju zaustavljanja širenja zaraze koronavirusom ograničila cestovni tranzitni prijevoz tereta kroz zemlju na maksimalno 12 sati.



Kosovo je prijavilo prve slučajeve koronavirusa koji je potvrđen kod 20-ogodišnje Talijanke i Kosovara u dobi od 77 godina. U srijedu, Kosovo je zatvorilo škole i zabranilo sva okupljanja do 27. ožujka te letove iz Italije i nekih drugih zemalja EU-a. Vlada je danas odlučila zatvoriti sve kopnene granične prijelaze, izuzev za građane Kosova, te je uvela niz drugih mjera. Dvije općine proglasila je karantenom nakon što su tijekom dana potvrđena prva dva slučaja zaraze.



Crnogorski stožer za zarazne bolesti donio je odluku da, iako u Crnoj Gori nema zaraze koronavirusom, zabrani sva javna i privatna okupljanja, obustavi nastavu na najmanje 15 dana, te zabrani uplovljavanje kruzera i jahti u crnogorske luke.



Kako je priopćeno, svako nepoštovanje ovih odredbi podliježe kaznenoj odgovornosti.



Mađarska će zatvoriti sve škole i nastaviti educirati učenike najbolje što može putem digitalnih kanala od ponedjeljka, dok nastoji usporiti širenje epidemije koronavirusom, rekao je premijer Viktor Orban.



Sva nastava će se odvijati on-line, a učenicima će biti zabranjen ulazak u škole. Nije rekao koliko dugo će mjere biti na snazi, no rekao je da će se vjerojatno raditi o “mjesecima,a ne tjednima.”



Španjolska je pozvala svoje stanovnike da ne putuju u inozemstvo, a ta zemlja u kojoj je uvedeno izvanredno stanje u subotu će uvesti nove mjere koje bi mogle uključivati i ograničenje kretanja stanovnika. Španolska je proglasila izvanredno stanje nakon što su 4.374 osobe oboljele od koronavirusa, čime veći broj oboljelih u Europi ima samo Italija.



Kulturni život u Francuskoj morat će se sljedećih dana usporiti, nakon odluke vlade od petka da se zabrane skupovi s više od 100 osoba, što znači da će se zatvoriti muzej Louvre, dvorac Versailles i Eiffelov toranj.



Grčka će zbog epidemije koronavirusa zatvoriti sve muzeje i zabraniti obilazak arheoloških znamenitosti, uključujući i cijeli kompleks Akropole, priopćilo je ministarstvo kulture, dodajući da će ta mjera ostati na snazi do kraja mjeseca.



Do četvrtka navečer u Grčkoj je zabilježeno 117 slučajeva zaraze i jedan smrtni ishod bolesti te su vlasti već zabranile javna okupljanja i zatvorile škole, kazališta, kina i sportske dvorane.



Većina trgovina u Austriji bit će idući tjedan zatvorena kako bi se suzbilo širenje koronavirusa, a barovi i restorani neće smjeti raditi navečer, odlučila je austrijska vlada. Otvorene će smjeti biti samo ljekarne i trgovine s hranom.



– Austrija će biti gotovo zatvorena, ne dugo, ali jedno određeno vrijeme, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz.



Uz to, vlada je proglasila dvotjednu karantenu za dolinu Paznaun i skijalište Saint Anton am Arlberg u Tirolu, pokrajini u kojoj ima puno zaraženih koronoavirusom.



Iranske sigurnosne snage ispraznit će gradske ulice u sljedeća 24 sata u sklopu borbe protiv novoga koronavirusa, objavila je državna televizija. Iran je jedna od zemalja najteže pogođenih pandemijom izvan Kine, s 514 smrtnih ishoda do petka i 11.364 dijagnosticiranih infekcija.



Britanska kraljica Elizabeta, 93, otkazala je neke javne angažmane za sljedeći tjedan zbog koronavirusa, objavila je Buckinghamska palača.



– Iz razumljiva opreza i zbog praktičnih razloga u trenutnim okolnostima, došlo je do promjena u kraljičinim dnevnim obvezama sljedećih tjedana, stoji u izjavi.

Autor: Vijesti.ba