Svi građani koji dolaze iz inostranstva idu u izolaciju

Svi građani BiH koji dolaze iz inostranstva od ponedjeljka, 16. marta, od 18 sati morat će u izolaciju od 14 dana, odlučeno je na hitnom sastanku u Doboju.

Saopćio je ovo nakon sastanka Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Sastanku su prisustvovali ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić, ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević te entitetski premijeri Fadil Novalić i Radovan Višković.



– Na prijedlog dva ministarstva zdravlja, Vlade RS i FBiH, donesena je odluka da svi građani BiH koji dolaze iz inostranstva idu u izolaciju od 14 dana, ta odluka stupa na snagu 16. marta u 18 časova. BiH će redukovati broj graničnih prijelaza na kojima će se odvijati promet robe i građana, jednostavno da bismo pojačali kontrolu i obezbijedilo prisustvo sanitarnih inspektora na graničnim prijelazima 24 sata, jer danas nemamo prisustvo sanitarnih inspektora na graničnim prijelazima. Neophodna je potpuna koordinacija svih institucija na nivou BiH i zbog toga smo usaglasili da se uspostavljaju dva štaba koja će svakodnevno razmatrati situaciju i predlagati nadležnim institucijama donošenje odgovarajućih mjera. Kao što znate, neke mjere mora da donesu vlade entiteta, neke treba da donese Savjet ministara, a neke od tih mjera treba da donesu vlade kantona – kazao je Tegeltija.



Restriktivne mjere



BiH na početku borbe



On je istakao i da će ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa biti na čelu kriznog štaba, a činit će ga još i ministri finansija RS i FBiH, ministri privrede i ministri zdravstva.



– Kreirat će se mjere, oduke i preporuke vladama vezano uz pomoć privredi da savlada poteškoće. Ovo su najvažnije stvari koje smo danas zaključili. Da li nam trebaju ovakvi sastanci na svakodnevnom nivou, vidjet ćemo. Nastavljamo koordinirati i procjenjivati. Na dnevnoj osnovi ćemo vidjeti da li je potrebno uvoditi nove restriktivne mjere ili ćemo smanjivati restriktivni broj mjera. Bilo je prijedloga za resktrikitvnim mjerama od strane zdravstva, ali moramo imati u vidu procjene, privredni ambijent, pa odlučiti da li idemo s dodatnim restriktivnim mjerama ili popuštamo – zaključio je Tegeltija.



Dodao je da se mjere koje su donosili različiti organi u BiH stalno dopunjuju i da će to morati i ubuduće biti.



– Ono što smo konstatovali jeste da se BiH nalazi na samom početku borbe protiv koronavirusa koji prijeti da ugrozi zdravlje građana BiH, isto tako prijeti da ugrozi ukupan privredni život u BiH. Zaključili smo da su institucije na različitim nivoima u BiH reagovale blagovremeno i da su donijele adekvatne mjere borbe protiv ovog virusa i da se zbog toga epidemija koronavirusa u BiH nalazi pod kontrolom. Analizirali smo i ponašanje naših građana i konstatovali smo da je najveći broj građana slušao preporuke nadležnih institucija, ponašao se u skladu s tim, ali da se određeni broj građana nije pridržavao preporuka nadležnih, prije svega zdravstvenih institucija, i apelujemo na sve građane u BiH da se pridržavaju svih onih uputstava koja dolaze od nadležnih institucija kako da reagujemo u ovakvim situacijama – zaključio je Tegeltija.



On je kazao da će se jedan štab baviti ovim zdravstvenim aspektom koronavirusa i predlagat će sve one mjere koje budu vezane uz to.



– Na njegovom čelu će biti ministrica civilnih poslova, a činit će ga ministri zdravlja entiteta, zatim šef Odjeljenja za zdravstvo Vlade Brčko distrikta, ministar sigurnosti i inspektorati u RS i FBiH. Također, jedan štab će raditi zajedno u saradnji s poslovnom zajednicom i tražiti rješenja kako bi se smanjile posljedice ovog koronavirusa na privrednu aktivnost u BiH. Da nam se ne desi da posljedice koje će doći poslije svega ovog budu teže nego što bi mogle biti ove vezane uz zdravstvo – istakao je Tegeltija.

Autor: Avaz.ba