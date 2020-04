Sve snimljeno: Prišunjao se policajcu i udario ga šakom u glavu (VIDEO)

Nesvakidašnji snimak zabilježen je u New Yorku, gdje je napadnut policajac.

Na ulici grada gdje svakih 12 minuta neko umre od virusa korona nema puno ljudi. Tek po neki prolaznik.

Ipak, kriminalac u Bronxu ima. Tako je policija uhvatila jednog lopova. Na snimku koji je napravio jedan od rijetkih prolaznika, vidi se kako jedan policajac drži lopova, dok drugi stoji iznad njih.

U pozadini se vidi mladić sa zaštitnom maskom na licu. Policajac koji mu je bio okrenut leđima nije ni slutio njegovu namjeru.

Prišao je službeniku s leđa i udario ga nekoliko puta šakom u glavu. Ipak, policajac se brzo pribrao, izvadio tizer i opalio, međutim promašio je pa je krenuo u potjeru za njim.

Nešto kasnije je njujorška policija objavila da je Nelson Jimenez (27) uhapšen nekoliko ulica dalje od mjesta gdje je udario policajca. Biće optužen za napad na policajca.

