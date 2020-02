Sve same velesile: “Zmajevi” saznali potencijalne rivale u Ligi nacija

Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine 3. marta saznat će protivnike u UEFA Ligi nacija na žrijebu koji će biti održan u Amsterdamu.

”Zmajevi” su u prvom izdanju ovog takmičenja izborili promociju u Ligu A, među evropsku elitu, a mogući protivnici su zaista respektabilne reprezentacije.

Bh. tim je svrstan u treći šešir zajedno s Ukrajinom, Danskom i Švedskom, što znači da se s njima neće moći sastati.

Iz prvog šešira za rivala ćemo dobiti Portugal, Nizozemsku, Englesku ili Švicarsku.

Potencijalni protivnici iz drugog šešira su Belgija, Francuska, Španija i Italija.

Ništa lakši nisu ni mogući protivnici iz četvrtog pota u kojem su Hrvatska, Poljska, Njemačka i Island.

Tako se može dogoditi da izabranici selektora Duška Bajevića igraju protiv aktuelnih evropskih i svjetskih prvaka Portugala i Francuske te Hrvatske ili, još gore, Njemačke iz četvrtog šešira.

Ono što je sigurno, ”Zmajeve” očekuje šest kvalitetnih provjera, a UEFA je odredila i termine utakmica.

Prva dva kola igrat će se od 3. do 8. septembra 2020. godine. Treće i četvrto kolo na rasporedu je od 8. do 13. oktobra, a posljednja dva kola igrat će se od 12. do 17. novembra.

LIGA A

Šešir 1: Portugal, Engleska, Nizozemska, Švicarska

Šešir 2: Belgija, Francuska, Španija, Italija

Šešir 3: Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Danska, Švedska

Šešir 4: Hrvatska, Njemačka, Poljska, Island

LIGA B

Šešir 1: Rusija, Austrija, Vels, Češka

Šešir 2: Škotska, Norveška, Srbija, Finska

Šešir 3: Slovačka, Turska, Republika Irska, Sjeverna Irska

Šešir 4: Bugarska, Izrael, Mađarska, Rumunija

LIGA C

Šešir 1: Grčka, Albanija, Crna Gora, Gruzija

Šešir 2: Sjeverna Makedonija, Kosovo, Bjelorusija, Kipar

Šešir 3: Estonija, Slovenija, Litvanija, Luksemburg

Šešir 4: Armenija, Azerbejdžan, Kazahstan, Moldavija

LIGA D

Šešir 1: Gibraltar, Farski Otoci, Latvija, Lihtenštajn

Šešir 2: Andora, Malta, San Marino

Autor: Avaz.ba