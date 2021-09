Sutra veliki protesti u Sarajevu: Muriz Memić pozvao na mir i dostojanstvo

Sutra će u Sarajevu s početkom u 13 sati biti održani 20. po redu protesti koje organizuje porodica ubijenog mladića Dženana Memića. Njegov otac Muriz Memić dan pred proteste u razgovoru za Patriju poziva građane da dođu i podrže ih u njihovoj borbi za pravdu i istinu.

“Očekujemo više građana nego do sada. Javljaju mi se građani da dolaze organizirano. Pozivamo sve na poštivanje epidemioloških mjera da nose maske kako bismo ispoštovali naredbe Kriznog štaba. Pozivamo na mir i dostojanstvo, ničim ne želimo da se pokvari naša borba”, kaže Memić.

On je kazao da prvi zahtjev koji će sutra biti postavljen je smjena glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlija.

“Ogolili smo ih, porazili, pokazali smo da su korumpirani. Velika odgovornost je na VSTV i očekujemo da Sarajlija podnese ostavku do sutra. Ne samo da je nesposobna već je upala u tu kriminalnu grupu. I pored presude Vrhovnog suda FBiH ona ostaje pri saobraćajnoj nesreći. Postaje jasno da se oni neće promijeniti i njih treba istjerati iz pravosuđa”, kaže Memić.

Potvrdio je da će na proteste doći i majka ubijenog mladića Davida Dragičevića Suzana Radanović.

“Davor Dragičević obratit će se putem videoporuke”, kaže Memić.

Memić je ponovio svoj poziv i političarima da se odazovu protestima.

“Ovo nije više samo moja borba ovo je borba za BiH. Sad su napadi na Tužilaštvo BiH, bilo ko drugi da je na čelu Tužilaštva bio bi napadnut zbog slučaja Memić”, kazao je ovaj otac koji više od pet i po godina pokušava otkriti istinu o smrti svog sina.

Kao što je ranije i najavio očekuje da Tužilaštvo BiH otvori istragu za ubistvo Dženana Memića, a cijeli spis je zatražen od Tužilaštva KS.

“Tu istragu ne mogu raditi ni Sabina Sarajlija ni Kantonalno tužilaštvo. Devet tužilaca je radilona lažnoj saobraćajnoj nesreći i svi su prijavljeni u krivičnoj prijavi. To Tužilaštvo je sakrilo dokumente koji potvrđuju da je Alisa Mutap bila 4. marta u Tužilaštvu KS. Jer kako je Dalida Burzić mogla znati i reći “nije on njega htio ubiti to je bilo naguravanje koje je eskaliralo””, kaže Memić.

Autor: Nap.ba / Fokus.ba