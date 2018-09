Sutra presuda Sefiću, sestra Edite Malkoč se obratila potresnim pismom

Nakon završnih riječi optužbe i odbrane, odnosno okončanja krivičnog postupka sutra bi, prema ranijoj najavi, u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) trebala biti izrečena presuda u predmetu Sanjin Sefić i drugi.

Optužnica Sefića tereti da je 10. oktobra 2016. godine u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu, vozeći velikom brzinom, automobilom usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoč, nakon čega je pobjegao s mjesta udesa.

Naime, Sanjin Sefić se tereti za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa i krivično djelo neukazivanja pomoći osobi ozlijeđenoj u prometnoj nesreći.

U ovom predmetu su optuženi i Sanjinova sestra Sara Sefić, Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić, koji se terete za pomaganje počinitelju nakon počinjenja krivičnog djela.

Optužba je u završnim riječima zatražila da se Sefiću izrekne maksimalna zakonska kazna za spomenuta krivična djela, dok je odbrana predložila izricanje oslobađajuće presude.

Suđenje Sefiću i drugima počelo je 21. marta 2017. godine, a nakon što je prvooptuženi poslije hapšenja u Srbiji i boravka u ekstradicijskom pritvoru u Novom Sadu, odnosno provođenja ekstradicijskog postupka u januaru iste godine izručen bh. pravosuđu.

Povodom izricanja presude javnosti se pismom obratila Editina sestra Enesa Kekić:

Evo ja sam se počela polahko pripremati. Kuću sam počistila,pripremila Nahli stvari koje joj trebaju za sutra,popeglala odjeću,sjala da popijem kafu i smislim šta još moram. A nije da se nisam namorala u ovih 28.

Moram smisliti dobru priču da objasnim Nahli zašto mama ni sutra nije kod kuće. “Idem u školu”-ne, to sam već toliko puta iskoristila. “Idem na posao” -ne, ne dolazi obzir jer bi odmah pitala zašto me nema cijeli dan i zašto neće noćiti u svojoj sobi. Najrađe bih rekla “IDEM DA ČUJEM KOLIKU ĆE KAZNU DOBITI UBICA TVOJE TETKE” ,ali Nahla uskoro puno 4 godine, ne bi to razumjela.

A, uskoro će joj rođendan, reći ću “Neće me biti cijeli dan, jer ti spremam iznenađenje za rođendan (drugi koji čekamo bez Keke Dite- to neću reći ali me ta misao opsjeda)”

Večeras, ako Bog da, dva sata iza ponoći, krećemo, U Sarajevu smo oko 7, idemo slušati presudu ubici naših najmilijih i najveselijih u porodici. 26.9.2018. u 10:00 ćemo čuti “pravednu”kaznu za nekog ko ubije i pobjegne!

Zadnjih dana sam puno puta bila pitana šta očekujem, voljela bih da me pitate šta želim. Ne očekujem ništa to je sigurno! Očekivala sam da neko ko je ubio Editu i Selmu ne može preći granicu, očekivala sam da neko ko je ubio Editu i Selmu neće bježati nego se predati, očekivala sam da će tužilaštvo imati sluha za patnju za Editom i Selmom, pa će ubrzati proces,a ne usporiti, očekivala sam da ću tokom ne pune dvije godine čuti “KRIV SAM”…. Svašta sam očekivala,pa šta?

Ono što bih željela je svakako nemoguće…Na ovom svijetu! Željela bih bezbroj godina zatvora za ubicu moje sestre i njene Selme, željela bih da se noćas promjeni zakon da ovaj ubica nikada nema pravo izaći, željela bih da svi optuženi osjete zatvorske rešetke i da im svaki dan na um padne ovo nedjelo, željela bih NAJVIŠE da se NIKADA I NIKOME NE PONOVE EDITA I SELMA. Ustvari, da se ne ponove ubica i pomagači, a blago onom kome se Edita i Selma u kući rode. Pokušavam biti realna, u Bosni i Hercegovini se želje ne ostvaruju, pa vidi mene svašta nešto želim, otkud mi pravo?! Ali imam pravo da zamolim dobre ljude da se noćas pomole za Editu i Selmu, za pravdu… Imam pravo i da se zahvalim svim ljudima koji su uz nas svom snagom. Koliko vas je samo koji ste bili u svakom momentu uz nas. Za svaku sekundu vašeg vremena vam hvala, a puno vas je. Puno vas je dobrih, hvala Bogu, naspram šljama…Nema Bosna ništa,ali ima dobrih ljudi!

A vas dvije, cvjetići moji, tratinčice i bijele ruže, noćas igrajte i pjevajte neka nebo ori!!! Noćas se uhvatite za ruke i prelazite sve nebeske prijelaze smijući se kao 10.10.2016.!!!!