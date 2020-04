Sušić: U Parizu se osjeti strah, imaju problema sa medicinskom opremom

Safet Sušić, najuspješniji selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koju je odveo na Svjetsko prvenstvo u Brazil 2014. godine, te zvanično najboljih fudbaler BiH u prošlom vijeku, dane u kojima vlada pandemija koronavirusa provodi u Parizu, gdje živi sa porodicom skoro 40 godina.



Nekada proslavljeni igrač PSG-a i Sarajeva, kao i reprezentacije bivše SFR Jugoslavije, naglašava da se pridržava svih propisanih mjera, ograničenog kretanja koje je na snazi i u Francuskoj, četvrtoj najpogođenijoj zemlji u svijetu koronavirusom.



”Uglavnom sam u kući. Živim na periferiji Pariza, tako da ovdje ima puno manje ljudi nego u centru grada. Iskoristim to i malo prošetam, jednom ili dva puta dnevno. Ako ikoga sretnem vani od komšija ili poznanika, nema tradicionalnog pozdravljanja. Sa tri, četiri metra mahnemo jedni drugima, kratko se pozdravimo i svako svojim putem. Neobično, ali šta ćemo?! Moramo se pridržavati da bi se ovo što prije završilo, da bi sačuvali zdravlje”, rekao je u telefonskom razgovoru iz francuske prijestolnice Sušić.



Kažnjeno 400.000 ljudi



Posljednjih dana, ističe, Francuzi su mnogo ozbiljnije počeli shvatati krizu uzrokovanu koronavirusom, pogotovo kada su vidjeli kolika je smrtnost, pa i mlađih osoba.



”Francuzi su egoisti. Prije sedam do 10 dana pogotovo su se malo bahatije ponašali mlađi. Kao, to se njih ne tiče. Ipak, kada su shvatili da svako može biti pozitivan i da ne umiru samo stariji, situacija se promijenila i počeli su se više pridržavati mjera. I država je puno učinila, kontrolisano je 20 miliona ljudi, čak 400.000 ih je kažnjeno zbog nepridržavanja uputa tokom pandemije”, rekao je Sušić, dodavši:



”Posljednjih dana u Parizu se osjeti strah, ali i mala fobija, panika zbog korona virusa. To i nije loše kako bi se ljudi dodatno disciplinovali. Iako je Francuska jaka, velika zemlja, i ovdje imaju problema sa medicinskom opremom. Malo je kreveta u bolnicama, nedostaju aparati za disajne organe, maske, te su posljednjih dana sve zdravstvene ustanove u zemlji alarmirane i nabavljaju neophodno.”



Bit će testirani svi u Francuskoj



Prema posljednjim informacijama, kaže Sušić, Francuzi planiraju testirati kompletno stanovništvo kada pandemija prođe.



”Tri njihova velika stručnjaka u oblasti epidemiologije govorila su kako će biti potrebno testirati kompletno stanovništvo kada ovo prođe. Smatraju da je u Francuskoj danas koronavirusom zaraženo između milion i dva miliona ljudi, da je na stotine hiljada osoba prebolovalo virus bez ikakvih simptoma i da su bili prenosioci. Zanimljiva teorija. Očito je korona i danas velika nepoznanica i medicinskim stručnjacima”, kazao je Šušić, koji je istakao da mu fali fudbal, ali i sport generalno:



”Bogata sportska godina. Odgođena su mnoga velika takmičenja. Tek se sada vidi šta znači sport, i koliko je ljudima neobično, pa i dosadno bez fudbala, košarke, rukometa, tenisa itd… Bit će vremena. Uživat će ljudi u cijelom svijetu opet u sportu i sportskim događajima.”



Proteklih dana dobio je brojne poruke iz Bosne i Hercegovine gdje mu ljudi uglavnom pišu ”čuvaj se”.



”Hvala im svima, što brinu za moju porodicu i mene. I ja svima u našoj BiH želim reći – čuvajte se, pazite se i budite disciplinovani. I ovo će proći, a do tada, ostanite kod kuće”, poručio je Sušić.

Autor: Vijesti.ba